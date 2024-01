Rojas: “Hay que sumar recursos y reestructurar el funcionamiento de la EPE”

Las fuertes tormentas y abundantes precipitaciones de los últimos 30 días han dejado al descubierto las deficiencias en el servicio de la Empresa Provincial de Energía en el departamento Vera, particularmente en la cuña boscosa.

Consultado al respecto, el diputado Sergio “Chiqui” Rojas manifestó que “entendemos que los fenómenos meteorológicos de los últimos 30 días causaron numerosos inconvenientes, entre ellos caída de postes y corte de cables. Pero en algunos parajes rurales la situación fue crítica. En Fortín Charrúas que estuvieron sin energía eléctrica por más de 10 días. En otros parajes como Santa Lucía fueron menos días, pero de todos modos generaron problemas considerables. Si bien el servicio se ha restablecido, la situación sigue siendo preocupante en el corto plazo porque seguimos en alerta meteorológica. No es sólo la luz, sino la red de suministro eléctrico, pensemos en quienes tienen que tirar comida por no poder conservarla en la heladera o quienes no pueden cargar sus teléfonos, que, con los caminos anegados, son su único medio de comunicación”.

Rojas hizo un diagnóstico de la situación, expresando que “hay que abordar dos cuestiones urgentes. Por un lado, la infraestructura para mejorar el servicio en todo el departamento, sobre todo lo que es mantenimiento y remodelación de líneas. Pero también hay un déficit muy importante en cuanto a recursos, tanto materiales como humanos. Te lo ilustro con dos ejemplos: el distrito más grande de la provincia, Fortín Olmos, solo cuenta con 3 operarios para atender a la zona urbana y rural. Y la otra cuestión fundamental es que no prácticamente no se utilizó el Fondo de Electrificación Rural, que hubiese sido una solución a varios de los problemas que estamos viendo ahora. En los últimos 4 años, a la falta de inversión en obras y en recursos humanos se le sumaron problemas de gestión”.

Finalmente, el diputado agregó: “es necesario repensar y reestructurar el funcionamiento de las agencias de la EPE para que sea más eficiente y pueda cubrir las necesidades de todo el departamento. En los próximos días voy a reunirme con autoridades provinciales, para plantearle estas cuestiones, y estamos trabajando para presentar en febrero un proyecto en la Legislatura sobre esta cuestión”.