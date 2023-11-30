Busqueda laboral para Villa Ocampo

PRIMER AVISO:
IMPORTANTE EMPRESA SE ENCUENTRA EN LA BÚSQUEDA DE UN MECÁNICO EN LA ZONA DE VILLA OCAMPO PARA SUMARSE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO.
PARA DICHO PUESTO ES EXCLUYENTE CONTAR CON EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD, CONOCIMIENTOS EN MECÁNICA Y DESEABLE CONTAR CON UNA ORIENTACIÓN TÉCNICA.
BUSCAMOS UNA PERSONA PROACTIVA, CON INICIATIVA Y CON GANAS DE APRENDER.
SI ESTAS INTERESADO, PODES ENVIAR TU CURRICULUM A NUESTRO CORREO ELECTRONICO: [email protected]
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SEGUNDO AVISO:
EMPRESA CON GRAN TRAYECTORIA SE ENCUENTRA EN LA BÚSQUEDA DE UN AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD EN LA ZONA DE VILLA OCAMPO PARA FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO.
PARA DICHO PUESTO ES EXCLUYENTE CONTAR CON EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD Y DESEABLE CONTAR CON UNA ORIENTACIÓN TÉCNICA.
BUSCAMOS UNA PERSONA QUE TRABAJE EN EQUIPO, CON INICIATIVA Y CON GANAS DE APRENDER. ALGUNAS DE SUS FUNCIONES ABARCAN PRUEBAS EN DIFERENTES ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN, ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS, PARTICIPAR EN LA MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO, ANALIZAR Y REPORTAR RESULTADOS SOBRE LAS PRUEBAS Y CONTROLES, ENTRE OTROS.
SI ESTAS INTERESADO, PODES ENVIAR TU CURRICULUM A NUESTRO CORREO ELECTRONICO: [email protected]