Bonos y acciones a la suba

El nuevo gobierno tiene como regla no emitir, vamos a equilibrio fiscal y capitalizar el Banco Central. Fuerte suba de bonos y acciones a la vista

Por Salvador Di Stefano

Con datos al 27 de noviembre la base monetaria suma $ 8,0 billones, mientras que los pasivos remunerados del Banco Central suman la friolera de $ 24,7 billones, cifra que debería ser rescatada para emprolijar el balance del Banco central.

Lo que nadie dice es que en el activo del Banco Central hay títulos por U$S 114.000 millones, estos títulos se valuaron a 100% de su paridad, cuando en el mercado la deuda argentina vale como mucho un 35% de este valor.

El gobierno debería realizar una política de pinzas, en la búsqueda de sanear el Banco Central.

En primer lugar, debe conseguir tener superávit fiscal, para lograr tener reputación y que los títulos argentinos en el mercado pasen a tener un precio mayor a los actuales. Esto implica que el AL30 que hoy cotiza en torno de los U$S 33, puede valer como mínimo U$S 45, esto le abriría a Argentina la posibilidad de conseguir financiamiento sin tener que recurrir a organismos internacionales, a la vez que mostraría un balance del Banco Central con más capital genuino.

En segundo lugar, debería lograr disminuir o cancelar el stock de leliq, una forma de realizarlo es consiguiendo dólares en el exterior para cancelar la deuda de los importadores. Los importadores que ingresaron mercadería del exterior, no la han pagado, y están empachados de pesos en el sistema financiero. Pagar esta deuda, hará que los importadores se saquen estos pesos de encima y el Banco Central debería proceder a esterilizar estos pesos lo que disminuiría los pasivos remunerados. Sería un hecho histórico que el Banco Central rompa y destruya pesos, para que caiga la oferta monetaria en el mercado.

En tercer lugar, sería necesario que el gobierno lleve adelante un blanqueo de capitales con un premio para los que ingresen al mismo, sería un bono con beneficios impositivos para quien se adhiera y traiga dólares a la Argentina. No habría tal beneficio para quien adhiera al blanqueo y deje los dólares en el exterior.

Como puede apreciarse, la columna vertebral del plan es lograr superávit fiscal lo más rápido que se pueda, los primeros meses serán de un duro ajuste, pero esto permitirá lograr reputación local e internacional, y esto debería verse reflejado en la suba de los precios de la deuda pública.

Necesitamos pedir un préstamo al exterior para restablecer el comercio de Argentina con el mundo, hemos realizado importaciones de bienes por cerca de U$S 36.939 millones y no lo hemos pagado, de dicho total la deuda con acreedores no relacionados sumaría U$S 18.000 millones, y sería lo más rápido para cancelar. Cuanta más deuda de importaciones cancelemos, más pesos se van a esterilizar, lo cual es una medida a dos bandas, acerca a Argentina al mundo y sacar pesos del mercado.

En la historia de la manga al exterior de argentina, siempre se pidió dinero para financiar el mayor gasto público de los argentinos, en esta oportunidad se pedirían fondos para restablecer el comercio de argentina con el mundo, pagando deuda a empresas del exterior, cuyos representantes están sentados en el FMI. A priori no parece difícil, pero Argentina pocas veces a cumplido lo que prometió y eso es lo complicado.

Conclusiones

. – Un plan de estas características, obligará a un ajuste del gasto público para restablecer el superávit fiscal, eso nos llevaría a un escenario de estancamiento con inflación como lo expresa el presidente electo. Esas son buenas noticias, no importan los costos, pone proa a solucionar los problemas de raíz, y cosechar los beneficios a futuro.

. – A priori no podría levantar el cepo, eso quedaría para más adelante, cuando se puede capitalizar el Banco Central, y cumplir las obligaciones comerciales del sector privado con el exterior. Hay que bajar fuertemente la deuda del sector privado con el mundo que suma U$S 93.400 millones, de las cuales U$S 55.542 es deuda comercial y U$S 37.959 millones es deuda financiera.

. – Restablecer el comercio de Argentina con el mundo es el paso fundamental del próximo gobierno, sin importaciones no hay más exportaciones, esto es fundamental para lograr un mayor ingreso de dólares en el año 2024.

. – Un blanqueo de capitales exitoso también puede dotar al país de una mayor oferta de dólares, que no permita a mediano plazo liberarnos del cepo. Para eso hay que generar confianza. Si la demanda de pesos acompaña, esto ayudaría a bajar el stock de leliq y pases en el Banco central, y aceleraría la capitalización del Banco Central.

. – Hay muchos detractores de la nueva política económica, y hablan del peligro de mas endeudamiento, pero nadie expresa la situación delicada en que se dejó al país, con reservas por U$S 21.538 millones, y una deuda privada comercial de U$S 55.542 millones. Si no es tomando deuda no hay camino posible para salir de un escenario recesivo estructural que tiene el país, que no crece desde el año 2011 a la fecha, pero que en igual periodo medido per cápita estamos un 11,0% abajo.

. – Si se logra conseguir financiamiento privado y aplicar estos fondos a restablecer el vínculo comercial de Argentina con el mundo, no hay duda que veremos una fuerte suba de los bonos y acciones argentinas.