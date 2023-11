Las Toscas: Leandro Chamorro recibió al Capitán de Navío Ricardo Cremona

Está visitando Las Toscas y fue recibido por el intendente Leandro Chamorro, el Capitán de Navío, Ricardo “Richi” Cremona, hijo del conocido y muy querido Ricardo “Kalú” Cremona, suboficial mayor “R.E” de la Marina de Guerra Argentina.

Este miércoles 1° de noviembre de 2023, estuvo reunido con el intendente de Las Toscas, Leandro Chamorro, con quien luego visitaron la plazoleta Héroes de Malvinas, “Héctor Aníbal Casali”, ubicada a la vera de la ruta nacional 11, frente al Tiro federal Argentino.

Allí, intercambiaron ideas en como mantener en condiciones óptimas el cañón que identifica a dicha plaza, ya que es tomado como un «monumento histórico», sabiendo que el mismo fue donado por la Marina de guerra Argentina en el año 2002, por gestiones de “Richi” Cremona y a pedido de “Kalú» Cremona, su padre.

Cuando el recientemente fallecido Arnaldo “Nano” Cremona era concejal de la ciudad, le pidió a su hermano “Kalú” que por favor le consiga algo significativo que perteneciera al Crucero A.R.A General Belgrano, como un ANCLA por ejemplo, para poder construir una plazoleta, teniendo como emblema una parte del crucero, ya que el 02 de mayo de 1982, un hijo de éste pueblo, entregó su vida por defender a la patria, siendo uno de los 323 héroes que desde ese momento custodian ese buque en el fondo del océano atlántico.

“En ese momento, 20 años después del conflicto armado, ya no había Anclas, porque desde distintos lugares del país, lo habían requerido, pero SI había algunos cañones fabricados en 1940, similares a lo que portaba la defensa antiaérea del Crucero General Belgrano y el Capitán de navío “Richi” Cremona, pensó que era lo ideal, para instalar un monumento a Héctor Aníbal Casali en Las Toscas y comenzó a gestionar con las autoridades correspondientes, siendo el Almirante Stella, entonces comandante de la Marina Argentina, que autorizó para que ese cañón sea donado a Las Toscas”, recordó Ricardo Cremona.

“Cabe destacar que en ese momento, en el año 2002, era el único cañón similar al que tenía el crucero General Belgrano, que salía de la base naval para ser instalado como un monumento, justamente en Las Toscas, donde fue inaugurado el 02 de mayo del año 2003; ahora hay solamente dos, el otro similar está instalado en una localidad de la provincia de Mendoza, también en homenaje a un joven suboficial de la marina que perdió la vida en el Crucero”, comentó.

«Fui, soy y seré Marino por convicción, heredé la profesión de mi padre», dijo el Capitán de Navío ‘’R.E’’ Ricardo ‘’Richi’’ Cremona.

«Cuando terminó la guerra, vino el proceso de recuperación y reestructuración, en el mes de agosto de 1982, comenzamos el viaje de egresados en la fragata Libertad, NO recorrimos el mundo, SI fuimos a los países latinoamericanos que fueron consecuentes con nosotros en la lucha por la recuperación de nuestro territorio, como Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador y algunos otros, en todos ellos, fuimos recibidos maravillosamente, pero debo destacar la recepción que tuvimos en Perú y en Ecuador, donde miles de personas que nos recibían en los puertos, con banderas, cartelones, y vivas, fue muy emocionante y creo que ninguno de nosotros, se olvidará jamás de eso, se me eriza la piel, me emociono y se me produce un nudo en la garganta», dice el experimentado marino.

gentileza antonio avalos