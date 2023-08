Florencia: Intendente Quain agradece a Omar Perotti

El intendente Rubén Carlos Quain agradeció públicamente el fuerte apoyo del gobierno provincial para concretar obras en beneficio de la comunidad. Fue en el acto de inauguración del puente «El Cinco».

El jefe municipal destacó el apoyo recibido por la provincia durante los cuatro años del gobierno de Omar Perotti, «Gracias Omar por hacernos realidad un sueño que teníamos hace muchos años, no teníamos la respuesta de los gobiernos anteriores. Silvina (en alusión a la ministra de infraestructura) para vos también, gracias por todo lo que hiciste y estás haciendo por nuestra comunidad» dijo emocionado el jefe del ejecutivo municipal y añadió «Hoy después de muchos años que venimos gestionando una obra que no imaginábamos que íbamos hacer esto, porque nuestro proyecto era hacer un puente de madera, llegamos a firmar un convenio con el gobierno de Lifschitz, no tuvimos la suerte que nos entreguen los fondos y la obra no se hizo, para nosotros este puente es eterno por el material que está hecho.

Omar para vos un agradecimiento especial por acordarte del todo el norte por hacer obras en cada lugar, simplemente gracias, porque esta obra implica un fuerte impulso para la producción y el turismo que genera empleo para los florentinos» sostuvo.

La obra

La obra fue largamente gestionada por la Municipalidad, y el presupuesto final supera los 500 millones de pesos, la cual fue financiada totalmente por el gobierno provincial. Está ubicada a 13 kilómetros de Florencia y permite comunicar la ciudad con Puerto Piracuá.