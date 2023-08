Juegos Santafesinos 2023: Segunda Fase Etapa Provincial

La Segunda Fase de la Etapa Provincial de los Juegos Santafesinos 2023, se llevan a cabo este miércoles 16 de agosto en la ciudad de Santa Fe, rumbo a los Juegos Nacionales Evita Mar del Plata 2023.

La delegación del norte santafesino, que partió en la siesta de este lunes 14 de agosto desde la Terminal de Reconquista, está compuesta por 215 deportistas acompañados de 54 profesores a cargo.

Los representantes son:

– Atletismo Sub 14 Femenino

– Atletismo Sub 14 Masculino

– Atletismo Adaptado Sub 16 Femenino y Masculino

– Atletismo Adaptado Sub 18 Femenino y Masculino

– Fútbol 11 Sub 14 Masculino Escuela Nº 385 Susana Maglione

– Fútbol 11 Sub 16 Masculino Escuela Nº 8134 San Juan Bautista de Vera

– Handball Sub 16 Femenino Pumas de Avellaneda

– Handball Sub 16 Masculino Pumas de Avellaneda

– Hockey Sub 16 Femenino Atlético Adelante

– Hockey Sub 16 Masculino Comuna de Tacuarendí

– Futsal Sub 15 Femenino Escuela Nº 523 Barrio Guadalupe

– Futsal Sub 15 Masculino Escuela Nº 203 Normal

– Voley Sub 15 Femenino Atlético Adelante

– Voley Sub 15 Masculino Bomberos Villa Ocampo

– Cestobol Sub 14 Femenino Escuela Nº 8206 Roberto Vicentín Avellaneda

– Rugby Sub 16 Masculino Pucará Rugby Club

– Handball de Playa Sub 14 Femenino Subsecretaría de Deportes Reconquista

– Handball de Playa Sub 14 Masculino Pumas de Avellaneda

– Voley de Playa Sub 14 Femenino Colegio Virgen Niña de Villa Ocampo

– Voley de Playa Sub 14 Masculino Colegio Virgen Niña de Villa Ocampo

– Natación Sub 14 Femenino Reconquista Tenis Club, Escuela Nº 203 Normal y Atlético Adelante

– Natación Sub 14 Masculino Reconquista Tenis Club, Escuela Nº 203 Normal y Atlético Adelante