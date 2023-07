Mónica Corniali le escribió una carta abierta al gobernador Milton Capitanich.

La madre del camionero Fernando Francovich, asesinado en el Chaco, le escribió una carta abierta al gobernador Milton Capitanich.

«Soy Mónica del Carmen Corniali, DNI 21.421.362, oriunda de Villa Ocampo, Santa Fe mamá de FERNANDO FRANCOVICH, el camionero ASESINADO EL 21 DE MARZO A SANGRE FRIA A PLENA SIESTA POR UNA BANDA DE DELINCUENTES QUE ACTUO CON TOTAL IMPUNIDAD EN EL INTERIOR DE CHACO provincia que Ud. gobierna.

Que ya pasaron a la fecha 102 días (TRES MESES Y DOCE DIAS) y yo sigo esperando respuesta de la JUSTICIA.

Justicia que trabaja a media marcha, donde no cuenta con el personal necesario, donde no tienen todos los elementos para realizar las pericias Y donde no tienen presupuesto para adquirir materiales necesarios para poder realizarlas.

PRESUPUESTO que tengo entendido debería existir y que se entiende involucra todos los gastos necesarios, pero que no se manda o tiene un mal manejo y otra vez las cosas siguen sin poder hacerse por H o por B.

Quien es responsable de controlar a donde va a parar ese dinero si no se lo ocupa para el fin que se lo pidió???? Entonces quiero entender si existe ese partida presupuestaria cuál es el propósito de no solventar los gastos que necesita la Justicia para hacer su trabajo.

Si será que lo hacen intencionalmente para que nosotros, las victimas bajemos los brazos y que quede UN CASO MAS SIN RESOLVERSE como es costumbre en su provincia, (ej. Microscopio roto hace dos años para realizar la prueba balística).

Con todo lo que expreso me siento burlada, que me toman el pelo, que pisotean mis derechos, que no le importa ni un poquito por lo que estamos pasando. Y que encima de que no hacen NADA o que, como consecuencia de su INOPERNACIA, tenemos que mover cielo y tierra, trasladarnos ya sea a Sáenz Peña o Resistencia, contactarnos con medios de comunicación locales y nacionales, manifestarnos en frente casa de Gobierno, Fiscalía, Ministerio Público, lo que implica un montón de gastos, físicos, económicos y mentales que a nadie le importa. Y que nadie se pone en nuestro lugar.

Pero lo mas gracioso es que a Ud. Gobernador Capitanich, le MOLESTO nuestro reclamo de pedido de JUSTICIA por el ASESINATO de mi hijo FERNADNDO FRANCOVICH!!! Hecho que NUNCA hubiese ocurrido si la ministra de Seguridad a la que nunca le vi la cara y que NUNCA ni siquiera tuvo la amabilidad de comunicarse telefónicamente conmigo, y que responde directamente a Ud. y a su política mediocre, la policía y Ud. harían su trabajo.

Pregunto???? Se que le “molesto” nuestro reclamo!!!!! Que me queda decir y o hacer a mi??? Que mi hijo es ASESINADO mientras estaba trabajando, en tu provincia por una banda de miserables que ya se sabia que actuaron en otros casos similares. Peeeeeeero como se creen tan IMPUNES, y que pueden hacer y deshacer lo que se les antoje, porque Ud. así los tiene acostumbrados.

Considero desde el primer día que es SU RESPONSABILIDAD EL ASESINANTO DE FERNANDO FRANCOVICH por los pedidos de mayor protección, por más puestos de garitas policiales, más cámaras de seguridad en las rutas, realizado por los camioneros, intendentes y concejales de la zona y varios pedidos más hechos con anterioridad al asesinato de mi Hijo; y que Ud. y su Ministra de Seguridad no han hecho nada dejando una zona liberada donde esta gente ASESINA anda como si nada por tener protección e IMPUNIDAD, arrancándole la vida a personas que se rompen el lomo para poder seguir adelante.

Cosa que Ud. no entendería porque lo único que le importa es ver de que manera seguir teniendo PODER para hacer y deshacer sus NEGOCIADOS para su conveniencia sin importarle a quien le pisa la cabeza o que nueva familia destruye.

Solo le digo que no voy a parar hasta lograr que caigan todos los responsables de la banda que de alguna u otra manera participaron en el ASESINATO de mi hijo FERNANDO IVAN FRANCOVICH.

Que voy a seguir haciendo todo lo tenga que hacer y mi importa muy poco si le molesta o no. Y también quiero que sepa que no tengo miedo de pedir JUSITICIA, que no me intimida ni Ud, ni toda la gente que pueda llegar a tener en su entorno.

MONICA DEL CARMEN CORNIALI