Sin plan, el dólar es la tabla de salvación

El gobierno carece de plan, las acciones están expectantes a las encuestas y al plan económico de la oposición. La espera en dólar y Obligaciones Negociables pueden ser una buena opción.

Informes de Salvador Di Stefano

El gobierno no tiene plan económico, solo ha explicitado que desea llegar al 13 de agosto y, desde allí en adelante, las expectativas electorales mandan. Es más importante el plan que presente la oposición, que el camino crítico del oficialismo hasta la entrega del poder.

En el escenario actual faltan ingresos fiscales y dólares, todo viene correlacionado por el mismo problema, “la sequía es la pandemia del campo”. Los ingresos del negocio agropecuario descendieron a la mitad y los costos de producción, más el alquiler de la tierra, representaban el 90% de los ingresos normales, los productores están en el quinto infierno. El quebranto del campo lo sufre el Estado a través de menos ingresos de dólares y fuerte baja de la recaudación de retenciones. Esto nos asegura déficit fiscal, emisión monetaria, inflación y, por ende, suba de la tasa de interés.

La actividad económica está en franca desaceleración, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) a marzo del año 2023, la economía creció el 1,3% en los últimos 12 meses, en el primer trimestre del año 2023 versus igual trimestre del año 2022 creció el 1,5%. Sin embargo, si medimos el arrastre estadístico para los próximos 12 meses, los resultados nos indican una caída del PBI proyectada del 3,5%. Desde nuestro punto de vista, creemos que podremos observar una caída superior, entorno al 5,0% del PBI.

Al campo le queda poca cantidad de soja en su poder. Mientras que, un año atrás, el campo tenia para vender 26 millones de toneladas de soja de la campaña 2021/22, en la actualidad solo le quedan 12 millones de toneladas para vender. El efecto pobreza es enorme. Hay poco para vender y escasos dólares para ingresar.

Las reservas se ubican por debajo de los U$S 33.000 millones, los pasivos monetarios totales en torno de los $ 20 billones, claramente el dólar es una buena opción como resguardo de valor. El dólar MEP vale $ 460 y el valor objetivo del dólar estaría en $ 600.

Resulta interesante analizar el comportamiento del Índice Merval, el cual cotiza en los U$S 694 pero tiene un techo en la zona de U$S 720/U$S 740, cotización que no sobrepasa desde el mes enero del año 2023. El mercado está expectante de lo que digan las encuestas y lo que proponga la oposición.

Acciones como YPF tienen un tripe techo en la zona de U$S 12,70 y hoy cotizan en U$S 11,33. Grupo Financiero Galicia tiene un techo en U$S 14,0 y cotiza en U$S 11,78. Podríamos citar muchas más, pero no han superado en su mayoría los máximos del año 2023. Estamos en una zona expectante. Podés comprar ahora y esperar, o realizarlo cuando se superen las resistencias.

Los bonos GD30 legislación extranjera alcanzaron un máximo de U$S 37,4 en enero 2023, el bono AL30 legislación local llegó al máximo de U$S 32,50. En la actualidad estos bonos valen U$S 28,0 y 21,83, en los buenos momentos la brecha era del 15,1%, en la actualidad del 28,3%. Punto a favor para el AL30.

Si la oposición esbozara un plan económico y contemplara equilibrio en las cuentas públicas, estos bonos deberían valer, como mínimo, U$S 40,0, pero, por el momento, vale menos de U$S 30, esto implica que el mercado no está interesado en comprar Argentina.

Conclusiones

. – El dólar billete tiene un camino a la suba y siempre es buen resguardo de valor.

. – La inversión en pesos no me agrada, porque la tasa de plazo fijo y letras de Tesorería es inferior a la tasa de inflación esperada. La inversión en pesos que más me gusta es el plazo fijo UVA, en su variante calesita a 90, 120 y 150 días. Luego todo se renueva a 90 días.

. – Las Obligaciones Negociables de empresas son una buena inversión, con tasas promedio en torno del 9% anual, con empresas muy bien calificadas y con vencimientos entre el año 2024 y 2026. Se invierte en pesos y te pagan en dólares billetes.

. – Los bonos o pagares en dólar linked son muy aburridos, pero van a explotar en el año 2024, hay que ir llevando despacito, la brecha se achicaría a futuro, no en lo inmediato.

. – Los bonos soberanos son los menos atractivos, dada su alta volatilidad, pero el AE38 paga buenas rentas, es un título para analizar, por otro lado, tiene poca cantidad de bonos en el mercado. El AL30 es una ganga.

. – Las acciones están para mirarlas de afuera, si el Merval supera el nivel de U$S 740 el mercado va a volar, vale la pena pagar el peaje y comprar cuando supere dicha marca, ya que cuando ello suceda, estaremos comprando un pasaje a los U$S 1.000. En la actualidad, no sabemos cuánto tiempo el mercado puede estar cotizando debajo de los U$S 740.

. – Recuerde, este gobierno no tuvo, tiene, ni tendrá plan. Las miradas tendrán que estar puestas en la oposición, quienes serán candidatos, qué plan proponen y quiénes lo llevarán adelante.

. – En el corto plazo el Estado tiene escasez de dólares e ingresos fiscales, los dos grandes motivos que generan alta emisión, inflación, suba de tasas y aumento de la brecha. De mínima, abrazate al dólar que es la tabla de salvación de cualquier inversor.