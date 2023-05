Marcón manifiesta su total respeto a las instituciones y a la independencia de los poderes del Estado

«Como senador de la provincia de Santa Fe quiero expresar, una vez más, mi apoyo a las instituciones democráticas y la división de poderes del estado», expresó el senador Orfilio Marcón, en un parte de prensa.

«Los países que logran prosperar y fortalecerse son aquellos que respetan a sus instituciones y el marco legal vigente».

«He construido mi trayectoria en el marco del respeto hacia la democracia en todos los ámbitos donde me he desempeñado hasta la actualidad. Mi trayectoria se funda en el compromiso permanente por transformar realidades y, esencialmente, en el respeto por la Constitución y las leyes».

«En los lugares de trabajo que he tenido que ocupar, siempre he tenido las puertas abiertas, con la mayor amplitud hacia la comunidad y me siento un ciudadano más. Llevo una vida normal y camino en cualquier ámbito donde debo asistir sin mayores inconvenientes».

«Lamento mucho que se me pretenda vincular con el ejercicio de influencias para direccionar la decisión de una autoridad judicial. La justicia posee las herramientas necesarias para corregir las anomalías que eventualmente se pudieran cometer en el desarrollo de un proceso».

«Las versiones infundadas, sin ninguna prueba, basadas en meras suposiciones y especulaciones, solo se explican desde la mala fe o el desconocimiento. En ambos casos, en lugar de dañarme, lo único que logran es fortalecerme en mis convicciones de vida y del respeto irrestricto por las instituciones».