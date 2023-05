La moneda esta en el aire. Podría caer de canto?

El absurdo es una manera de describir la realidad cuando ésta es tan incierta que desafía hasta la lógica más elemental. Como que un objeto plano, como una moneda, pudiera caer y quedar de canto. Así es como se comporta hoy la “psiquis electoral” de nuestra ciudadanía.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

De un tiempo a esta parte, creemos que la sociedad no solo está hastiada de la “clase política”, sus gobernantes, dirigentes, sino hasta de los encuestadores, a los que sospechamos toman para la chanza; de allí que no pocas veces las encuestas no reflejen lo que finalmente se vota. Sin contar quienes la amañan para propaganda política.

Le preguntábamos al Dr. Leonardo Rufiner, experto en inteligencia artificial de la UNL-CONICET luego de dar una charla en ADE de esta capital, si la revolucionaria IA podría llegar a predecir un resultado electoral, analizando variables sociológicas, sondeos de opinión, redes sociales y focus group, a lo cual el científico razonó que “aunque la IA puede ser una herramienta poderosa, no puede garantizar una predicción electoral precisa en todos los casos. Las preferencias de los votantes son inherentemente complejas y pueden estar sujetas a cambios de último momento. Además, existen factores impredecibles, como eventos inesperados o decisiones individuales de los votantes, que pueden influir en los resultados”.

De todos modos, Rufiner coincide en que “la combinación de la experiencia humana en el análisis político, y la capacidad de la IA para procesar grandes volúmenes de datos, puede proporcionar una visión más completa y precisa de los posibles resultados electorales”.

El Tribunal Electoral transformado en Asamblea Constituyente

El Tribunal Electoral de la Provincia, (que según el abogado constitucionalista Domingo Rondina “es un organismo administrativo, no un tribunal como tal”) puso una cuota mas de absurdo para abonar el descreimiento popular.

Mediante una resolución anuló un artículo de la Constitución provincial, haciendo lugar al pedido del diputado Giustiniani para que los jóvenes de 16 y 17 puedan votar en las categorías provinciales.

El Senador peronista Raúl Gramajo, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales (junto a otros tantos parlamentarios y juristas) no deja lugar a dudas: “el Art. 29 de la Constitución de Santa Fe es taxativo: Son electores todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que hayan alcanzado la edad de 18 años y se hallen inscriptos en el Registro Cívico Provincial”.

Para “trampear” la letra de la Constitución provincial y nacional – que manda a votar de manera obligatoria a todos los ciudadanos habilitados – el Tribunal Electoral señala que los jóvenes de 16 y 17 años podrán de hacerlo de manera “optativa”.

Serían más de 80 mil nuevos electores que abrieron un nuevo y polémico debate: el 1,5% de votos del total del padrón electoral que los partidos y frentes necesitan para superar el piso de las PASO rumbo a las generales, que se verá aumentado pero de manera “optativa”. Lloverán los escándalos luego de las PASO.

Lo curioso es que todo el mundo puso el grito en el cielo, pero nadie se animó a realizar una presentación de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para que resuelva al respecto.

¿Acaso porque no es políticamente correcto “tirarse contra los pibes”. ¿Es preferible violentar la Constitución abriendo una Caja de Pandora?. Esto que señalaremos no va a ocurrir porque es el colmo del desatino, pero con los argumentos del Tribunal Electoral para habilitar el “voto joven”, bien podría el Gobernador Perotti a su regreso de la gira comercial por Africa, reclamar su derecho a ser reelecto por sentirse “discriminado”. No lo hará, pero ya le dieron argumento al próximo gobernador si no lograre reformar la Constitución.

Competidores en sus grillas de salida

Tras la presentación de listas ante el Tribunal Electoral, los Frentes y Partidos realizan los últimos ajustes para salir a pista a los fines de pre clasificar en las PASO del 16 de julio rumbo a la bandera a cuadros del 10 de setiembre.

Hasta el momento, 13 aspirantes se anotaron para largar rumbo a la Casa Gris. Una treintena de listas de diputados pugnarán por conseguir los 50 escaños de la Cámara Baja; mientras que casi 300 candidatos se inscribieron para ocupar las 19 bancas de senadores (incluidos 17 de los 19 actuales, ya que dos no van por la reelección)

Además de los siete aspirantes de los dos grandes frentes electorales (Juntos Avancemos (PJ) y Unidos para Cambiar Santa Fe), se destaca el novedoso emprendimiento político Escucharte que lleva al dirigente Gustavo Marconato de precandidato a gobernador, y que comenzó el año pasado como una iniciativa sociológica.

De la misma manera la alianza Viva la Libertad con origen en Rafaela, que lleva de precandidato a gobernador a Edelvino Bodoira, y su mentor es el actual diputado evangélico Juan Argañaraz quien aspira a renovar su banca.

En la grilla de diputados, Oscar “Cachi” Martínez se asoció con el experimentado Luis Rubeo para obtener como mínimo tres bancas dentro del espacio “massista” en Santa Fe.

Finalmente la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que hace un par de meses rompió su alianza con el “frente de frentes”, sobre la hora decidió presentar listas para gobernador, con sus respectivos senadores y diputados; mientras la ahora ex precandidata a gobernadora de Encuentro Republicano Federal Betina Florito, decidió junto a su líder Miguel Pichetto que el compromiso dentro de Juntos por el Cambio para acompañar a Carolina Losada, debía cumplirlo dentro de su lista de diputados.

Dentro de los dos grandes frentes de los cuales saldrá el futuro gobernador y la mayoría constitucional de 28 diputados (a menos que la ciudadanía sorprenda con un estrépito electoral) sobresale la inédita decisión de la vicegobernadora Alejandra Rodenas, de aceptar competir en contra del gobernador Omar Perotti en la categoría diputados (acompañando a Marcos Cleri)

En la oposición (al actual oficialismo) se reeditará la puja electoral del 2021 entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro; esta vez por el trofeo mayor: la gobernación; pugna de la cual también participará el socialismo con su presidenta nacional Mónica Fein.

El precandidato de la Casa Gris Marcelo Lewandowski confirmó lo que señaláramos hace una semana: “los grandes hacedores del acuerdo para la conformación de la lista del PJ fueron los presidentes comunales”, a la vez que si bien hizo notar que el tema inseguridad “viene desde hace al menos 15 años”, admitió que “en estos tres años no se ha podido corregir”. La interna dentro del peronismo para todas las categorías promete ser apasionante.

La moneda está en el aire. ¿Y si cae de canto?.