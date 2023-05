El dólar blue es el supremo

El dólar blue tendrá la cotización más alta entre todas las versiones existentes. El dólar MEP y CCL con restricciones. Acuerdo con el FMI en puerta.

Por Salvador Di Stefano

¿Cómo viene la semana?

. – A nivel internacional, el miércoles se conocerá la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, todo haría pensar que la subirán al 5,25% anual y el viernes se conocerá el Informe de Empleo de Estados Unidos, es gravitante para la toma de decisiones futuras sobre los tipos de interés.

¿Por qué es importante la tasa en Estados Unidos?

. – Si sube la tasa se aprecia el dólar, si ello ocurre es probable que caigan las materias primas, comenzando por el petróleo, que tiene una influencia significativa sobre las materias primas agrícolas de las cuales dependemos, como la soja y el maíz.

¿Qué sucede con el dólar soja?

. – No es el éxito que se esperaba. Si vendés la soja hoy te la pagan a $ 103.000 la tonelada. Sin embargo, podés conseguir un precio mayor si operás en el mercado de futuro.

¿Me lo explicás?

. – Como no, vendé la posición noviembre de soja a U$S 385 y, al mismo tiempo, el dólar futuro noviembre a $ 480. Con ambos valores construís un precio en pesos para la soja de $ 184.800, esto es una tasa un 79,6% más alto que el disponible y, si anualizamos la tasa, nos da un 157,0% anual.

¿Pero vendés soja noviembre? Yo necesito el dinero hoy

. – Sin apresurarte, hacés un cheque de tu cuenta a $ 184.800 y lo descontás en el mercado, eso te deja algo así como $ 130.000 en mano.

¿Quedo vendido a noviembre?

. – Correcto, si la soja y el dólar sube tendrás que reponer garantías.

¿La soja que tengo?

. – La vendés en noviembre, no la entregas hasta esa fecha para cerrar la operación sin variaciones negativas.

No vendo soja y me quedo con $ 130.000 en mano

. – Correcto, casi un 30% más que el valor disponible. Los que saben no entregan soja en el disponible y se llevan $ 103.000, le dan una vuelta financiera y se llevan mucho más dinero.

¿El gobierno qué posición tomará con esta operatoria?

. – No puede prohibir los contratos de futuro, lo que debería hacer es subir el dólar agro, o bien terminar con la complejidad de los distintos precios de dólares y bajar las retenciones del 33,0% al 20,0%, algo que no realiza por razones ideológicas.

El sentido común no es lo común en este gobierno

. – Debería tomar por este camino, les daría mucho más resultado.

¿Hay limitaciones para comprar dólar MEP y CCL?

. – Los que tengan realizada una operación de caución en el mercado, es decir los que dejaron títulos en garantía y obtuvieron un préstamo al 80,0% anual, no podrán comprar dólares MEP o CCL.

¿Me lo explicás mejor?

. – No desean que en el mercado de capitales se financien para comprar dólares, por eso lo prohíben.

¿Algo más?

. – Hay un rumor que no permitirían tomar caución con letras o bonos de Tesorería americanos.

¿Eso qué significaría?

. – Que quienes tienen tomada caución con esos instrumentos, deberían cancelar la caución o cambiar la garantía. Si cambian la garantía generarían una corriente compradora de bonos locales, lo que les ayudaría a contener el precio de los dólares alternativos.

En resumen, la estrategia es planchar el dólar MEP y CCL

. – En esta coyuntura es el camino que adoptó el gobierno, el dólar Qatar o turista está en $ 458, mientras que, el dólar MEP y CCL, cotizan por debajo de dicho valor.

¿Con estas restricciones se beneficia el dólar blue?

. – Habrá una supremacía del dólar blue sobre todas las cotizaciones restantes, lo que sucede es que el dólar blue tiene una restricción propia, inherente a su espíritu.

¿Cómo sería?

. – El dólar blue se compra en efectivo y la baja denominación en los billetes es un problema para su transacción. Hay transacciones, pero no son de volumen relevantes.

Van a tener que comprar con camiones de caudales

. – Tienen que tener la trazabilidad del dinero, por eso no podés usar un camión de caudales para comprar blue. Es como ir a espiar y tocar timbre.

Todo está complicado

. – En cualquier momento te van a pedir el grupo sanguíneo para comprar dólares.

Conclusiones

. – Semana difícil, mañana se conoce la recaudación del mes de abril, es probable que veamos una merma en el IVA consumo, eso indicará caída de actividad y dificultad de financiar el gasto público.

. – Según Econométrica, el déficit del Estado Argentino en el año 2020 fue del 11,4% del PBI, para el año 2023 esperan un déficit del 12,4% del PBI. Tendremos más déficit que durante la pandemia, estamos complicados.

. – Esta semana tenemos la reunión de la Reserva Federal y los datos de empleo de Estados Unidos, cuidado con la cotización del petróleo.

. – Podemos ver bajas en las acciones, están un poquito sobrevaluadas para nuestro gusto, tal vez segunda quincena de mayo tendremos precios más atractivos.

. – El dólar MEP podría estar tranquilo, pero el dólar blue seguirá picante y será el supremo entre las familias de dólares existentes en el mercado.

. – Hay que esperar qué acuerdo logra el gobierno con el FMI, si adelanta o no fondos, si logra cambio en las metas fiscales, y qué expectativa de reservas tiene que lograr a futuro.