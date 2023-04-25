Pre Internacional de Vóley Bomberos 2023: Posiciones finales

TORNEO PRE INTERNACIONAL DE VOLEY, BOMBEROS 2023. POSICIONES FINALES CATEGORÍA SUB-18 Y SUB-14, AMBAS RAMAS.
SUB 18 MASCULINO
COPA DE ORO
1° BOMBEROS
2° HERCULES-YARARA Misiones
3° DEF DE BANFIELD
COPA DE PLATA
1° REGATAS Corrientes
2° BOMBEROS B
3° ADELANTE Reconquista
COPA DE BRONCE
1° DEF DE BANFIELD
2° SAN AGUSTÍN Formosa
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SUB 18 FEMENINA
COPA DE ORO
1° NAUTICO AVELLANEDA Rosario
2° BANCO Santa Fe
3° BOMBEROS
COPA DE PLATA
1° HINDÚ
2° DEF DE BANFIELD
3° ADELANTE Reconquista
COPA DE BRONCE
1° VIRGEN NIÑA
2° SAN AGUSTÍN Formosa
3° BARRACA Paso de los Libres
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POSICIONES FINALES SUB 14 AMBAS RAMAS:
SUB 14 MASCULINO
COPA DE ORO
1° PARACAO Paraná
2° RELAX Chaco
3° SAN JOSE Villa Dos Trece Fsa
COPA DE PLATA
1° BOMBEROS
2° REGATAS Corrientes
3° PICHI VOLEY
COPA DE BRONCE
1° CEF 3 Colonias Unidas Chaco
2° SAN AGUSTÍN Formosa
3° SAN RAFAEL Misiones
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SUB 14 FEMENINO
COPA DE ORO
1° HURACÁN Las Breñas Chaco
2° REGATAS Resistencia A
3° BOMBEROS
COPA DE PLATA
1° MUPOL
2° CEF N° 3 Colonias Unidas Chaco
3° DEF DE BANFIELD
COPA DE BRONCE
1° REGATAS Resistencia B
2° ADELANTE C
3° HINDU C