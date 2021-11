Villa Ocampo: Robo de motocicletas este fin de semana

Este fin de semana ocurrieron dos robos de motocicletas en la ciudad de Villa Ocampo. En ambos casos, se dio con los culpables y los dueños recuperaron su vehículo.

“HURTO” de una YAMAHA modelo XTZ250



Fecha 06/11/21, siendo las 01.45 horas, personal de Comisaria Cuarta UR IX, raíz denuncia radicada por el ciudadano O.D.M, 61 años, Quien manifestó que al regresar a su domicilio noto que persona/s ignoradas le sustrajeron su motocicleta marca YAMAHA modelo XTZ250 dominio 842HFY, color negra, con detalles gris y anaranjados, motor Nº G382E-005392 chasis Nº 9C6KG0310B0005395, del interior del patio delantero, sin ejercer violencia, no funda sospecha, valuó lo sustraído en cuatrocientos mil pesos ($400.000).

Raíz patrullaje preventivo y actas de entrevistas se logro establecer, que no seria ajeno al hecho que se investiga ciudadano L.A.G, de 49 años, quien queda en calidad de aprehendido a partir de las 02.15 horas.

Se procedió al secuestró preventivo de la motocicleta acorde al Art. 240 CPPPSF.

Se dio conocimiento al fiscal en turno DR JUAN CARLOS KOGUC, quien dispuso que una vez culminadas las tareas de rigor recupere su libertad. Se dio conocimiento al S.P.D.P.

“HURTO» de una MOTOCICLETA MOTOMEL 110 c.c.



Fecha 07/11/2021 – Personal de la Comisaria IV UR IX, recepciono denuncia a una mujer de 26 años de edad, con domicilio en esa ciudad, quien adujo que persona/s ignorada/s le sustrajeron su MOTOCICLETA MOTOMEL 110 c.c., color gris, DOMINIO no recuerda letras y los números eran 201, la misma estaba estacionada en la vereda de la casa donde trabaja denunciante sobre calle 25 de Mayo Nº 1228 de esta ciudad, no poseía medidas de seguridad y como característica particular de la misma, tenía un forro de asiento negro con amarillo, y una inscripción HONDA en letras color blanco, sin uno de los espejos retrovisores (lado izquierdo), tenía roto los plásticos en la parte del velocímetro, buen estado y funcionamiento.

De tareas investigativas evacuadas por personal de esa dependencia, actuantes se hicieron presentes en Barrio el Progreso domicilio de una mujer mayor de edad, donde contando con previa autorización de la misma se realizó requisa domiciliaria arrojando resultado positivo, donde procedieron al secuestro preventivo de acuerdo a lo connotado en el Art. 240 de C.P.P., de (01) motocicleta marca Motomel sin plásticos, cuadro color negro, con faro luz delantera, asiento color negro sin funda; no siendo ajenos al hecho un ciudadano de 18 años de edad, domiciliado en Barrio el Progreso de la ciudad de Villa Ocamo y un menor de 17 años de edad, con domicilio en esa ciudad, mismos se hicieron presentes en esa UOP siendo el menor asistido por su progenitora.

Se dio aviso al juzgado de Menores de Reconquista quien dispuso se le recpecione SIS al menor y se le atribuya ilícito de marras.

Se dio aviso a la Fiscalía con asiento en la ciudad de las Toscas, quien dispuso que se notifique de derechos, causa y se atribuya ilícito de marras a ciudadano de 18 años de edad y luego de culminadas tareas de rigor continúe en Libertad.

Parte de prensa policial de la Unidad Regional Novena