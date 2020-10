Trabajadores de Salud piden «aislamiento intermitente» para frenar contagios

Reunidos en la Asamblea de Trabajadores de la Salud Colectiva, piden volver a una cuarentena más estricta para luego establecer a una fase de aislamiento selectivo, programado e intermitente. Proponen controlar los casos a través de burbujas sociales y laborales y están en desacuerdo con las clases presenciales.

La curva de nuevos contagios de coronavirus no desciende y en lo que va del mes de octubre Rosario registró 17.819 casos; es decir que en 19 días notificó el 45,7% del total de infectados desde marzo.

Los profesionales que integran la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva vienen advirtiendo la preocupante situación sanitaria de la ciudad y afirmaron que si el Estado no intervienen el desarrollo natural de la pandemia no se reducirán el número de infectados y muertos. Y eso lleva a que este colectivo advierta con premura la necesidad de cambiar la estrategia sanitaria: botón rojo ya, y aislamiento intermitente, reclaman.

«Estamos con mucha preocupación, hace 15 días venimos diciendo que si no se toman medidas para disminuir la circulación de gente en Rosario la pandemia no se iba a controlar», indicó Ricardo Cordone, médico generalista del centro de salud del barrio Casiano Casas, y agregó: «Lo que sí se está resolviendo parcialmente en la asistencia de los pacientes enfermos, pero no disminuyen los casos».

Según explicó el profesional, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9, «el aislamiento intermitente es la única salida posible». «Hemos podido hablar con el intendente (Pablo Javkin) y el senador provincial (Marcelo Lewandowski), nos escuchan con mucho respeto y atención pero eso no se condice con la toma de decisiones», lamentó.

«Cuanto más se tarda en tomar las decisiones, más tiempo es necesario para bajar la curva», advirtió el referente de la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva, y sentenció: «Lo que tiene que decidir el Estado es si deja que la pandemia se desarrolle de forma natural o si va a tener intervenciones para bajar la cantidad de contagios y muertes».

Además, el médico criticó a los funcionarios locales y provinciales: «Me preocupa que la línea argumental de las autoridades sea decidir ‘todavía tenemos camas de terapia’, eso es decirle a la gente que se va a morir internado, no que no se va a morir».

«Hay formas efectivas de evitar muchas muertes si se hace una intervención de aislamiento intermitente», volvió a insistir Cordone y concluyó: «No estamos defendiendo un interés sectorial, sino la vida de toda la población».

Fuente: rosarioplus.com / rosario3.com