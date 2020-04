Avanzan las obras de hospitales de campaña en la provincia

Se trata de la guardia del Hospital de Niños Zona Norte de Rosario, el Hospital Modular de Granadero Baigorria, el Hospital de Coronda, el ex Iturraspe, entre otras.



El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, en coordinación con el Ministerio de Salud y distintas áreas gubernamentales, avanza con las obras de infraestructura, rehabilitación y adaptación de hospitales de campaña, que serán utilizados en caso de ser necesario, como Centros de Aislamiento distribuidos en todo el territorio provincial.

“En este contexto de emergencia el gobernador Omar Perotti nos pidió concentrar todos los esfuerzos en implementar medidas para cuidar la salud de todos los santafesinos y las santafesinas. Por esta razón es que priorizamos concluir las obras que recibimos más avanzadas relacionadas con la salud”, afirmó Frana.

En este sentido, se terminaron las obras para el Centro de Aislamiento en el predio de la ex Sociedad Rural de Rosario, el Samco de Villa Guillermina; y se encuentran en su etapa final los hospitales de Niños Zona Norte de Rosario, de Coronda, el Centro de Salud Juventud del Norte de Santa Fe, y la rehabilitación del sistema de agua corriente, cloacas y los Núcleos Sanitarios en el ex Liceo Militar en Recreo.

Además, se están concluyendo con las obras de infraestructuras al pie de platea para la instalación de los módulos de emergencia que provee el ministerio de Obras Públicas de la Nación y que se instalarán en el predio del Hospital Escuela Eva Perón en Granadero Baigorria.

“Por otro parte, recuperamos estructuras de salud que habían sido abandonadas como el ex Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe y el viejo Hospital de Reconquista. Y estamos evaluando cómo recuperar las camas perdidas en la demolición de una parte del Hospital de Villa Constitución”, amplió la titular de la cartera de Infraestructura.

“Todo esto en un tiempo muy acotado, en un lapso no superior a un mes, podemos decir que ya tenemos obras totalmente finalizadas y preparadas para afrontar esta emergencia epidemiológica”, graficó Frana.

“Destaco el esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores de la construcción, de la empresa Provincial de Energía (EPE), de Aguas Santafesinas, de Vialidad, de la Secretaría de Recursos Hídricos y de todo el personal que permite que los trámites administrativos no se demoren. De forma silenciosa pero comprometida lo están dando todo, para poner a punto los hospitales y ampliar la capacidad de camas críticas de nuestro sistema de salud que hoy más que nunca es la prioridad”, puntualizó la funcionaria provincial.

“La pandemia nos obligó a darle prioridad a la infraestructura sanitaria, reconociendo un contexto muy complejo. Cuando asumimos teníamos un Ministerio con muchas complicaciones. Lo adeudado a los contratistas y proveedores y muchas obras estaban paralizadas por falta de pagos desde la gestión anterior. En este sentido, el ministerio de Hacienda está llevando adelante un proceso de ‘consolidación’ que tiene como plazo de vencimiento este viernes 10, para que los contratistas presenten sus acreencias y a partir de allí, se corroboren las deudas y se planteen esquemas de acuerdos conforme a lo dispuesto por el Decreto 135/2020” finalizó la ministra Silvina Frana.

OBRAS PRIORITARIAS EN SALUD

Ex hospital de Reconquista

Se trata de una infraestructura independiente que servirá como centro sanitario para tratar casos de coronavirus en caso que se necesite. Se están reacondicionado y equipando salas que serán usadas en caso de emergencia.

Hospital de Niños Zona Norte de Rosario

Con un 95% de avance, se están finalizando las obras para habilitar la guardia del hospital. El efector contendrá consultorios, terapia intermedia, quirófano, shockroom, circulaciones diferenciadas, sala de reuniones, salón auditorio y comedor para médicos, estacionamiento para ambulancias y vehículos particulares, nuevas veredas públicas.

Además, contempla sistemas de alta eficiencia en ahorro energético en climatización, sistemas vidriados e iluminación led.

La Empresa Provincial de la Energía –EPE- concluyó las tareas de mejoras en la subestación transformadora que abastece a las obras de remodelación de dicho hospital.

Hospital Modular de Emergencia en Granadero Baigorria

La provincia lleva adelante las obras complementarias para el emplazamiento del hospital modular. Abarcan la ejecución de la red de desagües cloacales, la provisión de cañería perimetral para la red de agua potable, la construcción de una calle para el acceso Norte para las ambulancias, la iluminación exterior y la ejecución de un hall semicubierto que vinculará el Hospital Escuela Eva Perón y el Pabellón Hospitalario Modular.

Asimismo, el pabellón hospitalario de 1070 m2 estará conformado por dos áreas diferenciadas: el sector de servicios de 290 m2 y cuatro pabellones dormitorios de 780m2. En su interior, contará con 24 camas de terapia intensiva, 46 de internación y boxes de aislamiento.

Hospital de Coronda

Se encuentra en su fase final para poner en funcionamiento el nuevo hospital. Se completaron las tareas de infraestructura con la instalación de un tanque de oxígeno líquido medicinal, además de redes de telefonía, datos, alarma y lo que refiere al equipamiento hospitalario. El hospital contará con una capacidad máxima de 44 camas.

Rehabilitación de Núcleos Sanitarios en Sector C del ex Liceo Militar en Recreo

Se están ejecutando las obras para la remodelación y rehabilitación de los Bloques Sanitarios del Sector C, ubicado en el ex Liceo Militar General Manuel Belgrano en la localidad de Recreo.

Las tareas comprenden la extracción de cielorrasos, instalaciones, revestimientos, pisos y contrapisos, revoques, aberturas y demoliciones varias. Además, la ejecución de mamposterías, instalaciones sanitarias, de agua fría y caliente, y eléctrica, revoques completos, contrapisos, pisos, zócalos y solias, cielorrasos independientes, revestimientos, pinturas, carpinterías nuevas y restauración de aberturas interiores , vidrios, y colocación de artefactos entre otras tareas, en ambos Bloques Sanitarios.

Ex Hospital Iturraspe Santa Fe

Contará con dos nuevos sectores de atención, por un lado, la “Sala 6” que estará lista en los próximos días con toda la infraestructura y servicios necesarios. La misma, contará con atención de tres niveles: atención primaria, pacientes internados y los de tercer nivel que requieren respirador artificial.

También se lleva adelante el acondicionamiento donde antes funcionaba la maternidad. En este espacio, habrá disponibles un total de 50 camas, que contará con 12 camas para pacientes críticos que necesiten respiración artificial. Como en la “Sala 6”, en este espacio se brindarán tres tipos de atención: medio, intermedio, y de máximo riesgo.

Centro de Salud Juventud del Norte de Santa Fe

La obra se encuentra en su etapa final para poner en funcionamiento este centro de salud. La Empresa Provincial de la Energía realiza tareas para obtener la tensión necesaria para alimentar el efector. A su vez, se están llevando adelante los trabajos de terminación (pintura del exterior) y provisión y colocación de rejas.

El nosocomio tendrá capacidad para 4 consultorios (uno de ellos es odontología), una sala de guardia, farmacia y un SUM Salón de Usos Múltiples.

OBRAS CONCLUIDAS

Samco Villa Guillermina

Mediante el trabajo coordinado con directivos del efector, terminamos y habilitamos el Samco a disposición de la salud pública de todos.

Manteniendo su carácter histórico del período de la compañía «La Forestal», se recuperaron techos de tejas, galerías, y se rehabilitaron aberturas y el lucernario original. Además, cuenta con nuevas instalaciones, sanitaria y eléctrica, desagües pluviales y cloacales, y nuevos revestimientos interiores y exteriores.

Centro de Aislamiento en el predio de la ex Sociedad Rural de Rosario

Se concluyeron los trabajos de rehabilitación y adaptación en tres galpones y el bajo tribuna, equipado con oficinas y sanitarios, de la ex Rural donde funcionaría un Centro de Aislamiento.

Se realizaron tareas de restauración integral de las fachadas junto a la recomposición de las capas aisladoras de sus muros, la reposición de molduras, el cambio de aberturas, el recambio de pisos y la provisión completa de nuevas cubiertas y sistemas de desagües cloacales y pluviales, así como la implementación de un sistema de aire acondicionado para cada uno de los galpones.

Asimismo, los trabajos comprendieron en el predio obras viales de pavimentación y solados, iluminación, equipamiento urbano, desagües pluviales y la provisión de una reja perimetral para delimitación del mismo.

Finalmente se efectuó la readecuación de la subestación transformadora y los tendidos de baja tensión para atender los nuevos consumos de los edificios.