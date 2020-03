González García: «El LIF es el laboratorio público de Argentina de mayor capacidad productiva»

El ministro de Salud Nacional y el gobernador Omar Perotti recorrieron las instalaciones del Laboratorio Industrial Farmacéutico.

«El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) es un centro de alta calidad, es el laboratorio público de la Argentina de mayor capacidad productiva», afirmó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, al recorrer las instalaciones del laboratorio junto con el gobernador Omar Perotti.

«Estamos coordinando junto con todos los centros de distintas provincias para que cada cual use al máximo su capacidad productiva y lo haga en función de las necesidades del país, sobre todo del sector público», concluyó González García.

Por su parte, el gobernador Perotti afirmó que «en esta área sin duda hay una verdadera política de Estado. En momentos de crisis y dificultades, la salud pública necesita tener un piso garantizado y ese piso garantizado tiene que ser un acuerdo de provincias y Nación para que la población que no accede medicamentos lo pueda hacer de la mejor manera».

«Que algún sector de la población no tenga medicamentos, es una preocupación para el resto. Si no hay buena salud en un sector, puede ser un factor de riesgo de cualquier enfermedad que traslade al resto. Por eso, la necesidad de tener producción de medicamentos al alcance de la población, no solamente de Santa Fe, sino de toda Argentina, es un desafío», finalizó Perotti.

Por su parte, el ministro de Salud de la provincia, Carlos Parola, destacó que «el LIF produce y garantiza medicamentos que satisfacen el 80 por ciento de la demanda de los hospitales y centros de salud público provinciales; así como también provee a Nación y a otras provincias antibióticos de amplio espectro, antifebriles, analgésicos y, prontamente, misoprostol».

«Produce medicamentos huérfanos que ningún laboratorio privado produce, considerando que los medicamentos son un bien social y no una mercancía, y concibiendo al acceso universal a la salud como un derecho inalienable y al Estado como su garante», finalizó Parola.