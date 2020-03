En la Cárcel de Santa Felicia: Falleció un condenado de Las Toscas

Fabián Ezequiel Balmaceda falleció en la Cárcel de Santa Felicia. Lo encontraron sin vida ahorcado con una sábana en un suceso que se investiga. El fiscal Gustavo Latorre dispuso que se realice autopsia, la que estará a cargo del médico forense Horacio Goldaráz en la morgue judicial de Reconquista.

El fiscal dijo que el médico que revisó el cuerpo no encontró nada sospechoso, pero que él igualmente quiere profundizar con la mirada del médico forense en una autopsia. Le dijeron que el cuerpo ya sin vida de Balmaceda fue advertido a las 06:00 am de este jueves 12 de marzo de 2020. No tenía aún información de quiénes más compartían ese alojamiento con él, si es que no estaba solo. Manifestó tener dificultades de comunicación telefónica con la unidad penitenciaria provincial que está en las afueras de la ciudad de Vera.

Balmaceda estaba preso purgando condena de 8 años y 6 meses de prisión por haber matado a Adrián Mario «Pitogüe» Espinoza en la tarde del 19 de mayo de 2018 en la ciudad de Las Toscas. Utilizó un cuchillo el que fue secuestrado. El fiscal que lo persiguió penalmente es Juan Carlos Koguc y en la defensa actuó el defensor público Sergio Olivera. Ambos ya fueron comunicados del suceso en la cárcel.

Gentileza: Gustavo Raffín – reconquistahoy