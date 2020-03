OGJ Las Toscas: Condena de 2 años y medio para Caraballo y 40 días de preventiva para Rojas

Dos Años y seis meses de prisión condicional a Rodrigo Aníbal Caraballo



Caraballo, de 19 años de edad, tendrá las siguientes restricciones:

– NO acercarse a menos de 200 metros a la víctima y a los testigos del hecho.

– Fijar domicilio que no podría ser modificado sin previo aviso a la OGJ de Las Toscas,

– NO consumir bebidas alcohólicas en exceso y abstenerse de consumir cualquier tipo de estupefacientes;

– Ordenar la libertad automática del condenado a partir del momento en que llegue nuevamente a la unidad penitenciaria N° 10 de Santa Felicia, donde se le harán toda la documentación correspondiente para que el mismo sea libre nuevamente.

El hecho había sucedido el día 1° de febrero en el domicilio de Samuel Pedro Moreira ubicado en la localidad de Florencia, momento en que se encontraban cenando junto a Gustavo Aranda y Diego González, llegó Rodrigo Caraballo que era amigo del dueño de la casa, pero NO de los otros dos, en un momento le sacaron y escondieron el capuchón de la bujía de la moto de Caraballo y éste se enojó, sacó un machete de entre sus ropas y asestó una puñalada en el costal derecho a Diego González, los otros dos jóvenes actuaron rápidamente amarrándoles los brazos al atacante ya que tenía intenciones de continuar apuñalando a la víctima.

Cuarenta días de prisión preventiva para Daniel Ignacio Rojas por la suma de varios delitos.



El fiscal Norberto Carlos Ríos, ya había adelantado en la audiencia imputativa que solicitaba al juez de la IPP, doctor Gonzalo Basualdo, la suma y acumulación de los delitos incluidos en las dos CUIF del imputado, ‘Teniendo en cuenta que la expectativa de pena por los delitos cometidos, tienen un monto mínimo de siete años de prisión, considero que Rojas debe permanecer en prisión preventiva sin plazos, hasta tanto se lleve a cabo las audiencia por el juicio oral y público o en su defecto si se llega a un acuerdo con el defensor público que lo asiste, a un juicio abreviado donde el reo debe reconocer los delitos que se les imputan’, acotó el agente público fiscal.

El doctor Sergio Olivera, defensor del acusado dijo estar en total desacuerdo con la petición del fiscal, porque considera que su defendido es inocente de los delitos que se les imputa y agregó que las causas delictivas cometidas con anterioridad ya tuvieron como reproche la prisión preventiva correspondiente y ahora está en libertad, además no se le puede tener en cuenta los delitos que habría cometido como menor de edad, porque lo hizo siendo niño, por lo tanto comenzaremos respetando los derechos internacionales de la niñez; en base a eso solicito la inmediata libertad de mi defendido’, espetó el doctor Olivera.

Cuando tomó la palabra el juez de la IPP, doctor Gonzalo Basualdo, le preguntó a Rojas si deseaba tomar la palabra para expresar algo, respecto a la causa donde está involucrado, el joven dijo: ‘SI quiero decir que yo soy totalmente inocente de todo lo que se me acusa, NO cometí ningún delito’, dijo en tono seguro el imputado.

Escuchada todas las partes, el juez Basualdo resolvió:

– Disponer prisión preventiva por 40 días ya que la acumulación de los hechos delictivos tiene una pena en expectativa que no le permite gozar de libertad condicional, ni de ninguna otra medida que morigere esa situación.

Gentileza: Antonio Ávalos