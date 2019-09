Duro comunicado de la papelera de Tacuarendí

LA NOTA (TEXTUAL) FIRMADA POR JAVIER SPERANZA DE LA FIRMA JUAN JOSÉ YAPUR S.A.





Señores Empleados y Empleadas:

Me dirijo a Ustedes ya que hay rumores que anda un grupo de abogados delincuentes en complicidad con algunas personas de Tacuarendí, promocionando para que le inicien una demanda a la ART, por lumbalgia o problemas auditivos. Les quiero aclarar porque seguramente no lo saben o desconocen que estas demandas o juicios que le hacen a la ART, encarecen lo que la Empresa debe abonar como “prima” a la ART, es mentira que la Empresa no lo padece, repercute directamente en la misma, afectándola porque debe pagar más dinero por cada empleado.

Las demandas o juicios que llegan a la ART, automáticamente también son notificadas a la Empresa, con lo cual el empleado que se preste a este juego con este grupo de abogados y personas mafiosas y delincuentes, serán despedidos.

También al vernos afectados por este sobrecosto, se dejará de pagar la Obra Social prepaga de cada empleado, es decir dejarán de tener este beneficio todos los empleados.

Estamos atravesando un momento económico muy duro en nuestro país, por suerte y gracias a Dios tenemos trabajo y podemos pagar los sueldos, servicios, obra social prepaga y los impuestos.

Mi padre enfrentó hace muchos años a este grupo de abogados y personas mafiosas y delincuentes y lo vamos a seguir haciendo con toda nuestra fuerza y no voy a permitir que se contamine el buen ambiente laboral que reina hoy en Tacuarendí.

Les dejo una última reflexión; no destruyamos la fuente de trabajo, las que nos da de comer todos los días, a ustedes y sus familias, tenemos que cuidarla más que nuncaporque se viven momentos muy difíciles en nuestro país, ni siquiera un incendio nos hizo bajar los brazos, menos este grupo de abogados destructores en complicidad con algunos personajes nefastos del pueblo.

FIRMA: JAVIER SPERANZA – JOSÉ JUAN YAPUR S.A.

Fuente: Gentileza Antonio Ávalos