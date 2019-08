Reconquista: imputado por abuso sexual un ex jefe de Bomberos

Rubén Oscar Nacif tiene 63 años y vive en Reconquista, donde fue detenido el sábado 24 de agosto de 2019 por orden del fiscal Juan Marichal, quien le imputó los delitos de abusos sexuales reiterados, gravemente ultrajantes y agravados por ser conviviente de la menor de 13 años; y corrupción de la menor.

Nacif es defendido por su abogado particular, Federico Gasparutti; y el juez de la Instrucción Penal Preparatoria es Gonzalo Basualdo.

De acuerdo a lo que contó la nena, los abusos sexuales fueron en número indeterminado de veces, fueron tocamientos reiterados, debajo de la ropa y en las partes íntimas, por lo que el fiscal entiende que los abusos fueron “ultrajantes” porque hubo sometimiento; y que también está el delito de “corrupción de menores” porque le daba dinero a la nena “para que guarde el secreto”.

Otro agravante que encuentra el fiscal es la convivencia, ya que víctima y victimario viven en el mismo terreno, “todos viven en el mismo domicilio, incluso comparten baño y cocina, entonces entendemos que hay convivencia y que parte de los hechos ocurrieron en ese mismo lugar común, por eso es agravante”.

La víctima será escuchada en Cámara Gesell, allí se podrán conocer más detalles y eventualmente se podrá modificar la calificación de los hechos.

A la denuncia la hizo un familiar y el equipo socioeducativo del Ministerio de Educación. El primer relato se obtuvo en la escuela y no de la familia. En la escuela se elevó a la vicedirectora, de ahí al equipo socioeducativo, después la entrevistaron a la menor. Fueron dos licenciadas en trabajo social y psicólogas quienes estuvieron con la menor y la madre.

Después de eso la menor se fue de la casa y por eso también se entrevistaron con quien la tiene a su cargo ahora, y así se llegó a esta instancia, con todos esos relatos; es decir que “no es solo una denuncia, se trabajó mucho y bien desde la escuela que puso en conocimiento este hecho que contó la nena de forma espontanea en una clase de educación sexual integral, por eso es tan importante la educación sexual integral, discutiendo las partes privadas del cuerpo, el derecho de los niños a defenderse a sí mismo, y no es la primera vez, ya hemos tenido dos o tres casos que se plantean en las escuelas y sobre todo en clases de educación sexual; allí toman el relato, después empiezan a activar el proceso y es allí que llegamos a estas instancias”, explicó el fiscal que se dedica a perseguir a los autores de delitos sexuales mediante una unidad fiscal exclusiva que funciona dentro del Ministerio Público de la Acusación en Reconquista.

Luego que el juez declaró legal la detención el martes 27 de agosto de 2019, al día siguiente se discutieron las medidas cautelares, donde dispuso la realización de la Cámara Gesell para escuchar a la víctima y transformar la detención de Nacif en prisión preventiva sin plazo, con la posibilidad de volver a discutirla cuando se produzca alguna novedad importante, no necesariamente a los 90 días.

La defensa no discutió la realización de la Cámara Gesell, lo aceptó como anticipo jurisdiccional de prueba. La discusión larga estuvo en torno a otras cuestiones, entre ellas la repetición de los hechos, si fueron solo dos o más. El fiscal sostuvo que él no puede asegurar que hayan sido solo dos hechos, sino varios, indeterminados. También fiscal y defensor discutieron ante el juez Gonzalo Basualdo la calificación de los abusos, si fueron simples abusos o gravemente ultrajantes; si hubo o no delito de “corrupción de menores”; y el agravante de la convivencia. El fiscal sostuvo que Nacif debía quedar preso para evitar el riesgo de que entorpezca la investigación, “toda vez que la escuela tomó conocimiento de esto en su momento y no se hizo de forma inmediata la denuncia, la hizo la prima en recomendación de la escuela, podría haber un entorpecimiento un tiempo largo, por no haber podido hacerse la denuncia o haberse tomado conocimiento, recién se lo hizo a partir de otra familiar. Así que entendimos eso y el juez hizo lugar, obviamente que dio la prisión preventiva supeditado, o sea releva a la defensa para plantear de que si de la Cámara Gesel surja otra cosa o que él quiera plantear una prisión domiciliaria, la deja abierta para que lo pida eventualmente antes de los 90 días, porque el Código dice que hay que hacerlo en los 90 días, o sea prisión preventiva técnicamente sin plazo, pero releva a la defensa para que eventualmente haga un planteo con anterioridad de acuerdo al resultado de la Cámara Gesell, que la idea es hacerlo antes de la mitad del mes de septiembre”.

En la segunda audiencia del caso, este miércoles 28 de agosto de 2019, Nacif habló ante el juez para negar los hechos que le imputaron; además manifestó que nunca permaneció a solas con la menor.



Fuente: ReconquistaHoy