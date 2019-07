Las Toscas: cambiaron el autor de un accidente vial por ser un menor y separaron del cargo al jefe de policía

Sandoval, 19, declaró que el Renault Duster que la chocó era conducido por un menor de edad, lo que el fiscal Juan Carlos Koguc logró corroborar mediante otros testimonios, aunque en el sumario figura que quien conducía era Ávalos, el propietario.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público de la Acusación no está seguro que los policías sean parte del fraude, ya que de acuerdo a los testimonios que recogió, parece que también los policías fueron burlados porque también a ellos Ávalos les dijo que él conducía y en ese momento nadie reportó otra cosa, todo saltó a la luz luego.

Koguc aclaró que al ser un menor el autor de las lesiones graves, deberá remitir la causa al Juzgado de Menores ya que allí no tiene competencia, aunque aclaró que “todavía no terminé la investigación, entiendo que la policía podría haber sido engañada, ya que la policía llega después del señor Ávalos. De lo que tengo recolectado hasta ahora es que Ávalos llega antes al lugar del hecho”, añadió el fiscal Koguc en ReconquistaHOY.

Mientras se investiga, el jefe de la Unidad Regional IX dispuso separar del cargo al jefe de la Comisaría de la Ciudad de Las Toscas, Marcelo Bertrán. El comisario Fabián Forni está furioso con su dependiente porque el siniestro tampoco se lo reportó en tiempo y forma a la jefatura, como él exige, demora que también suma a la sospecha generalizada sobre si la policía intentó encubrir el verdadero autor del siniestro.

Ávalos es un conocido periodista de Las Toscas y hasta aquí no quiso formular declaraciones periodísticas.

Sandoval circulaba en una moto Yamaha XT225cc sin patente hacia el Oeste por calle 17 cuando fue chocada por el automóvil Renault Duster patente AB651JR que lo hacia en sentido al Norte por calle 12, a las 13:00 horas del domingo 07 de Julio de 2019. Ávalos, 61, se presentó ante la patrulla que llegó al lugar como quien conducía su automóvil acompañado por su hijo de 16 años.

Sandoval lleva 8 días internada en el Hospital de Reconquista donde la asisten por las consecuencias del choque, principalmente dos fracturas. Su madre, Lidia Espinoza, dijo este lunes 15 de Julio en ReconquistaHOY que su hija “está estable pero dolorida”; y remarcó que el domingo declaró ante los policías que le tomaron el testimonio en el mismo hospital que quien conducía era el menor de edad, a quien ella conoce.

“Nadie nos ofreció acomodar nada, el hombre me llamó enojado diciéndonos por qué pide justicia su hija, si fue un accidente, diciendo que fue él quien manejaba. No esperaba que me mienta en la cara diciéndome que fue él quien chocó a mi hija, me llamó enojado. Antes de decirme eso me dijo que no me preocupe que el seguro se iba a hacer cargo”.

Además culpó que las fracturas consecuencias de este choque frustrarán a su hija, quien soñaba con ser gendarme, cosa que ahora será imposible por las secuelas.

Reprochó también que en el momento del choque no hubo control de alcoholemia y el hecho de que la información del choque se ocultó a los medios, lo cual despertó la curiosidad de los amigos, quienes comenzaron a investigar y creen que descubrieron la razón.

MANIFESTACIÓN

Sobre la manifestación que se organiza en Las Toscas para este martes 16 de Julio de 2019, Lidia Espinoza señaló que es iniciativa de los amigos de su hija quienes no quieren que haya “manoseos. Tenemos que ayudarnos entre todos y no comernos los ojos solo por dinero”, finalizó entrevistada por Gustavo Raffin en ReconquistaHOY.

La palabra del Jefe de la Unidad Regional IX, Fabián Forni

“El hecho se comunicó en tiempo y forma a la fiscalía, en el momento que tenía que intervenir”, empezó diciendo el Comisario Forni, pero… señaló que “en la parte interna no se comunicó a los superiores, por eso está separado el jefe de la dependencia, no tomó conocimiento al jefe de unidad, se ocultó a la jefatura”, añadió el jefe de unidad.

“Tengo entendido que no figura quien manejaba. Si mencionaron que manejaba un menor, se tendrá que hacer responsable quien escribió eso, si al fiscal le pasaron una información errónea, se va a determinar fehacientemente, si le mintieron al fiscal me mintieron a mí también, tengo que confiar en el jefe de la comisaria, hay un parte comunicativo que le pase a los medios, supongo que el fiscal tomará las declaraciones correspondientes, no puedo asegurar que era el menor y tampoco quien manejaba”, explicó Forni, remarcando que “el jefe de la comisaria Marcelo Beltrán fue desplazado. De la investigación también saldrá a la luz si solo intervino el jefe de la delegación o hay otro personal involucrado”.

