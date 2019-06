Villa Guillermina: Condenan a mujer por abusar a joven de 15 años

El adolescente es amigo de su hijo. Le pidió dinero con la promesa de pronta devolución. Ante el paso del tiempo y el reclamo de la deuda, le propuso saldarla con una relación íntima. Le dijo después al menor que había quedado embarazada, y le exigió plata para un aborto.

La Justicia penal de Santa Fe condenó a una mujer de 34 años a tres años de prisión y el pago de una suma de dinero a un adolescente por “abuso sexual con acceso carnal aprovechando la inmadurez sexual de la víctima” y coacciones reiteradas.

Según comprobó la Justicia, la mujer le propuso al chico, amigo de su hijo y al que antes le había pedido prestados mil pesos, cancelar esa deuda con sexo. Después, le mintió que había quedado embarazada de esa relación, por lo que reclamó más plata para solventar un aborto.

La madre de la víctima detectó la situación e hizo la denuncia. El fallo interpretó que la acusada planeó todo de antemano, a sabiendas de que los padres del adolescente, que son comerciantes, tienen un buen pasar económico.



Luciana Vera vive en Villa Guillermina, en el norte provincial, donde manejaba una mutual. Le había pedido amistad por Facebook al chico, de 15 años, quien enseguida aceptó porque la conocía: era la madre de un amigo y además vecina.

Al cabo de algunos mensajes, y ya con más confianza, la mujer le pidió al menor que le prestara mil pesos con la promesa de devolvérselos. El adolescente se los dio, pero a una semana sin que la deuda se saldara se lo recordó por la misma red social. Fue entonces que ella, tras decirle que no tenía el dinero, le hizo la contraoferta: “Pagarle” con una relación sexual y 10 mil pesos más. Para reforzar la tentación, incluso, le envió por internet fotos íntimas, reconstruyó la Fiscalía.

El chico, de nuevo, dijo que sí. La mujer lo citó en su casa, lo llevó hasta una habitación, le pidió que dejara “el dinero extra” en la mesita de luz, se desnudaron y tuvieron una relación sexual, la primera para el chico, según determinó la investigación. Luciana le dijo que se cuidaba con pastillas anticonceptivas, y que no hacía falta usar preservativos. Para la Justicia, era parte del plan.

Poco después, Luciana contactó a la víctima para avisarle que estaba embarazada, y que él era el padre. Le exigió entonces otros 10 mil pesos: seis mil para las pastillas abortivas y el resto para la médica que le haría la prescripción, le precisó.

El chico, que a esa altura ya transitaba estados depresivos por todo lo ocurrido, que le había expresado a los padres reiteradas veces que no quería ir a la escuela, ni a las clases de vóley que practicaba, retiró el dinero del negocio de sus padres para cumplir con el reclamo de su vecina.

“El hecho no hubiese ocurrido, no hubiese existido si la víctima no tenía medios económicos. La victimaria sabía exactamente quién iba a ser su víctima y por eso lo manipuló. Si el chico no hubiera tenido acceso a dinero, ella no hubiera hecho eso”, sostuvo el fiscal del caso, Norberto Ríos, al portal ReconquistaHOY.

Los padres de la víctima se percataron de la situación a partir de un mensaje telefónico que mandó el adolescente desde el celular de la mamá.

El martes 5 de marzo pasado, la madre denunció el caso ante la Justicia. Luciana fue detenida el día siguiente, y el jueves 7, en la audiencia imputativa, el fiscal Ríos solicitó prisión preventiva sin plazo, a lo que accedió la jueza Claudia Bressán.

Ahora, la magistrada convalidó un procedimiento abreviado negociado entre la defensa de la acusada y el fiscal, para evitar el juicio oral y público.

Bressán la condenó a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional más la obligación de abonar 90.000 pesos –en dos cuotas iguales– a la familia del chico.

