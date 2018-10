Bloque Concejales PJ Villa Ocampo: Banco de Tierras Municipal

“Los concejales justicialistas celebramos el logro concretado en la sesión ordinaria de este miércoles 17 de octubre, cuando se sancionó la ordenanza que crea el “Banco de Tierras Municipal”. Este tema había cobrado importancia últimamente por casos conflictivos de entrega de terrenos por parte del municipio, pero se trata de una iniciativa presentada años anteriores”, expresan desde dicho bloque opositor.

“EL Banco de Tierras no solo permitirá regular la administración de terrenos municipales, sino también promover el acceso a terrenos para la vivienda única familiar, realizar acciones de compra-venta interviniendo en el mercado inmobiliario, avanzar en la regularización dominial de vastos sectores que han sido urbanizados de forma irregular, entre otras acciones que podrá realizar. Con esta norma ponemos la tierra como bien social, por lo que es deber del Estado administrarla en favor de las mayorías generando igualdad de oportunidades entre los diferentes sectores de nuestra comunidad”, finaliza el parte de prensa.

REPUDIO

“El Bloque de Concejales Justicialistas repudiamos el hecho de que concejales del oficialismo promuevan la inscripción para el sorteo del plan de 19 viviendas en la sede partidaria de la UCR mientras su gestión de gobierno, encabezado por el Dr. Paduan, no realiza dichas inscripciones en el palacio municipal. Es decir, si uno va al municipio para poder inscribirse, anhelando la casa propia, te dicen que allí no pueden hacerlo, no hay personal destinado a tal acción, pero los concejales oficialistas te ofrecen ir al comité radical para poder inscribirte”, comentaron.

“Estamos convencidos de que el Estado debe garantizar la igualdad de posibilidades ante la oportunidad de la casa propia, es el municipio quien debe hacerlo y no usar esto políticamente para acercar a la gente a su sede partidaria. Ahora entendemos porqué surgen los problemas luego de las adjudicaciones de viviendas, como ha pasado en el caso del plan de 32 viviendas. Por eso repudiamos enfáticamente la falta de ética por parte del oficialismo local, que hace uso partidario de una necesidad como la de contar con una vivienda propia. El servicio debe estar en la municipalidad, no en una sede partidaria”,sostuvieron desde el Bloque de Concejales del PJ de la ciudad de Villa Ocampo.