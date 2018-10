Villa Ocampo: Guardia Rural “Los Pumas” secuestró productos carneos

SECCION Nº 9 VILLA OCAMPO: Raíz patrullaje preventivo, se intercepta un Vehículo, el cual era conducido por el ciudadano mayor de edad, quien manifiesta voluntariamente que viene del campo y en la parte trasera del rodado transportaba el (120) kg. aprox. de carne vacuna diferentes cortes, aduce también que se lo dono su patrón hombre mayor de edad, seguidamente se procede al secuestro de la carne en cuestión y se traslada todos elementos mencionados y en consecuencia al Sr. Meza, posteriormente se hace presente Sr. V en cede policial, quien luego de tomársele declaración testimonial corrobora los dichos de su empleado.

Seguidamente se los notifica de la infracción al art. 119 y art. 128 Inc. Inc. C de la ley Pcial 10703 en Estado de Libertad. Interviene Juzgado de faltas Villa Ocampo- Un Sr. mayor de edad Expuso que posee un predio rural, denominado Las Brujas, ubicado en ésa jurisdicción y en la fecha al apersonarse en el mismo junto a sus empleados constató un cuero de animal vacuno; avocados en el lugar se observa dos viviendas las que son habitadas por dos hombres mayores de edad, las que luego de ser requisadas arrojaron resultados positivos procediéndose al secuestro preventivo (65) kgs. de producto carneo; (08) cuchillos;(01) machete; (01) sierra de mano;(01) escopeta cal. 16, (10) cart. Mismo cal., (01) carabina, cal. 22, (06) cat. Mismo cal.;(01) apero completo;(01) cuero de vacuno; (01) cabeza de un vacuno; ($16.500); (02) telefonos celulares – (06) animales vacunos.-, y la aprehensión de los masculinos.

Posteriormente se hace presente el Sr. C mismo radico formal denuncia dando a saber la posibilidad de faltante de animales vacunos de su propiedad como así también el Sr. S. aduciendo que éste se encontraba arrendando un predio rural lindante donde tuvo que sacar su hacienda debido a la faltante de animales dejando algunos; de tareas investigativas se determinó que el semoviente faenado por los masculinos corresponde a la esposa del Sr. S. de nombre M., puesto en conocimiento el Fiscal en Turno ordeno que los aprehendidos pasen a estar en calidad de detenidos e incomunicados y se notifique por la causa de Abigeato Agravado e Infracción al Art. 189 Bis Inc. II CPA a los dos hombres mayores de edad por el deltio de Abigeato Agravado. Se prosiguen diligencias. Interviene UFI – Las Toscas.-

SECCION Nº 26 RECONQUISTA: Raíz patrullaje preventivo Ruta Pcial. Nº 31, se interceptó un (01) camión conducido por Sr. mayor de edad, quien transportaba la cantidad de treinta mil Kg(30.000) de leña fraccionada, sin la correspondiente guía forestal; quedando como Depositario Legal de dicha carga y labrándose acta de infracción Ley Nac. Nº 13.273. Interviene Sec. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Santa Fe. Realizando patrullaje Preventivo por jurisdicción, se advierte el desplazamiento lento de un automóvil, ei cual detiene la marcha, al acercársele personal policial, notan que sobresalía del interior del rodado, bolsas de nylon, preguntado por el contenido, el ciudadano espontáneamente manifiesta que llevaba el producto carneo que habia comprado para su comercio, en la zona rural de Lanteri,se procede al secuestro preventivo de (60) Kg aprox. de carne vacuna ya que no poseia sellos sanitario, luego se traslada en calidad de aprehendido al masculino a sede policial, donde se lo notifica Infracción al Art. 206 del CPA (faena clandestina) , posteriormente recupera su libertad por orden del Sr. Fiscal. Interviene UFI- Reconquista.-