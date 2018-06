Opinión: Argentina metió un doble impresionante

Sellamos un acuerdo con el FMI y somos mercado emergente, ahora no nos sobran dólares, pero tampoco nos van a faltar. Se termina el periodo de alta volatilidad cambiaria. Subirán bonos y acciones. La tasa de interés debería bajar notoriamente. Hay que reinventarse para encarar el segundo semestre.

Se cumplen los pronósticos.

. – Argentina tiene dos grandes logros, a saber:

Acuerdo con el FMI, en concreto desembolsan U$S 15.000 millones de inmediato, quedarían U$S 7.500 millones en el Banco Internacional de Pagos de Basilea para incrementar las reservas del BCRA, y U$S 7.500 millones van al Tesoro de la Nación, estos dólares mutarían a pesos para atender las necesidades financieras del Estado. Todos los trimestres se revisarían las metas firmadas, y si hay cumplimiento se desembolsan U$S 3.000 millones hasta cumplir el programa. Argentina no tendría necesidad de financiamiento adicional, solo rolar la deuda a vencer.

Argentina pasa a mercado emergente, esto implica que una mayor cantidad de fondos pueden adquirir nuestros títulos, y no solo eso, adquieren títulos a plazos más largos. Esto podría generar una gran llegada de dólares, como el mercado está en un piso, es probable una fuerte suba de bonos y acciones.

Las metas del FMI son cumplibles.

. – Para este año el déficit fiscal debe ubicarse en los $ 362.500 millones, si medimos el déficit hoy a 12 meses se ubica en $ 366.057 millones. Te diría que la meta es muy cumplible para este año. Para el año próximo, si tenemos una mayor cosecha y mejores precios de las materias primas, te diría que es muy cumplible. Vamos a brindar un informe completo por privado.

Las metas de inflación son muy bajas.

. – No te creas, el gobierno habla de una inflación del 27% para este año, pero la cota superior la ubica en el 32% anual, hay desvíos que se permiten. Lo veo un poco más difícil para el año 2019 pero lo firmado a junio revela una inflación anualizada que podría ubicarse en el 26% anual. Esto implica que Argentina tiene una inflación estructural del 25% anual, y no bajaría durante el periodo del acuerdo.

¿Qué pasa con las lebac?

. – El gobierno utilizaría unos U$S 3.000 millones trimestrales para achicar el stock de lebac. De esta forma quita presión al mercado, y desaparece un alto stock de lebac con vencimiento de corto plazo, que elevan innecesariamente la tasa de interés.

¿Me explicas nuevamente los cambios monetarios?

. – Como no:

En la licitación de lebac del día martes se liberaron $ 200.000 millones, por ende, el stock de lebac quedaría en torno de los $ 850.000 millones, que a un tipo de cambio de $ 27,71 se ubicarían en torno de los U$S 30.700 millones.

Las reservas (con el ingreso de fondos del FMI) se ubicarían en los U$S 55.000 millones, lo que nos indicaría una mayor fortaleza de la hoja de balance del BCRA.

Del total de $ 200.000 millones que quedan liberados, unos $ 67.000 millones los absorbió el BCRA con dinero del Tesoro Nacional que no generan expansión de dinero. Mientras que una buena parte del saldo restante lo utilizarían los bancos para constituir los mayores encajes que le exigen las autoridades del BCRA.

El BCRA les pidió a los bancos que bajen su exposición de dólares billetes equivalentes al 10% de su RPC (Responsabilidad Patrimonial Computable) al 5% de su RPC. Sin embargo, si compran Letes (letras de Tesorería en dólares de corto plazo) pueden tener el 30% de su RPC en estos títulos. Lo que sucedió es que las Letes en dos días subieron de precio y hoy tienen una tasa de retorno del 3% anual, cuando la semana pasada rendían más del 4,2% anual.

El mayor encaje que constituyen los bancos, lo pueden hacer con títulos en pesos a dos años de plazo, que compran en el mercado y devengan una tasa del 26% anual.

Conclusión.

. – Los bancos constituyen encajes remunerados, con lo cual no tienen una gran pérdida de rentabilidad, pueden volver a tener dólares en sus activos, pero bajo el formato de letes del gobierno, esto implica que el Estado recupera financiamiento en pesos y en dólares, a tasas mucho más bajas que las que pagaba esterilizando pesos con lebac.

Si todos los meses retiran U$S 3.000 millones lebac van a desaparecer.

. – La idea es que quede un monto muy pequeño en el mercado, mejore la hoja de balance del BCRA y recuperemos el crédito internacional de largo plazo.

Vamos a los bifes, cuanto podemos ganar en esta partida.

. – El Bonar 2027 hoy vale U$S 97 y tiene una tasa de retorno del 8,0% anual. Con estas noticias es un título que puede valer U$S 110 y tener una tasa de retorno del 5,9% anual. Tendría una suba de paridad del 13,4% en un corto periodo de tiempo.

No se te fue la mano.

. – En el segundo semestre de 2017 llego a cotizar en U$S 113,00. Creo que la mayoría de los títulos se acercaran a los niveles del segundo semestre del año pasado.

Son ganancias muy importantes.

. – Ni que hablar lo que podés ver en acciones.

Por ejemplo.

. – El índice merval se ubica en los 29.000 puntos, con esta noticia tranquilamente volvería al máximo de los 35.000 puntos, de allí en adelante habrá que remarla con resultados más concretos, pero un 20% de suba es interesante. Hay que comprar acciones bancarias, son los grandes ganadores de las noticias del día.

Como ves a las tasas de las lebac

. – Creo que en 30 días las tasas de las lebac volverán a estacionarse en un rendimiento del 40% anual, y desde allí en adelante habrá que evaluar que sucede con la inflación.

Te escuche decir que ves una inflación del 37% anual.

. – Si solo sí se libera el precio de los combustibles. Si no hay liberación habrá que bajar el pronóstico. El FMI en su cota superior prevé el 32% anual, no estoy tan lejos.

El dólar.

. – Claramente el dólar va a un recorrido a la baja o lateral, pero no sube. Quedarse en dólares sería un error, hace más de una semana que digo que le dólar no es opción de compra, y que puede bajar. El gobierno y el Banco Central están cortando el circuito de pesos, y eso inevitablemente deja sin combustible al dólar para que suba. Por otro lado, no vemos una corrida bancaria, por lo tanto, hay dólar a la baja.

En los mercados de futuros el dólar a diciembre está a $ 33,00.

. – Te contesto lo mismo que la semana pasada, estará a menos de $ 30,00 para fin de año. El dólar no se dispara, de lo contrario el gobierno no puede lograr las metas previstas con el FMI, si no logra esas metas no hay desembolso de fondos, y sin desembolso de fondos el plan económico vuelca y tendremos un fin de año más difícil del que suponemos que vamos a tener.

Por lo tanto, el dólar a menos de 30 es sinónimo de gobernabilidad.

. – Por fin me entiendes.

La producción necesita un dólar más alto.

. – Esto totalmente de acuerdo, pero no es el plan de este gobierno, es lo que yo deseo, pero no confundir el deseo personal, con el plan del gobierno. Este gobierno soslaya mucho a la producción, es un verdadero problema.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.