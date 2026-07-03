Villa Ocampo: Un menor resultó herido tras un accidente entre un automóvil y una motocicleta

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Mitre y José Hernández. El motociclista fue derivado al Hospital Central de Reconquista.

Un menor de edad sufrió lesiones como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del 2 de julio en la ciudad de Villa Ocampo.

Según informó la Comisaría 4ta. de la U.R. IX, el hecho se registró alrededor de las 18:40 horas en la intersección de calles Mitre y José Hernández.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron un automóvil Ford Fiesta Max, conducido por una mujer mayor de edad, y una motocicleta Siam 110 c.c. de color azul, guiada por un menor de edad. Ambos involucrados tienen domicilio en Villa Ocampo.

Como consecuencia del impacto, el conductor del birrodado resultó lesionado y fue asistido por personal del servicio de emergencias 107, que lo trasladó en primera instancia al SAMCO local. Posteriormente, debido a la complejidad de las lesiones, fue derivado al Hospital Central de la ciudad de Reconquista.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 4ta., que continúa con las tareas para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.