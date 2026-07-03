Se encuentran a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción» de la ciudad de Las Toscas.

AVISOS PARROQUIALES

8° ANIVERSARIO DE LA CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA

Bajo el lema “Eucaristía, amor que sana”, nos preparamos para la festividad con Misa y Adoración al Santísimo en los barrios a las 18.00 horas.

Lunes 6 en Fátima.

Jueves 9 en Itatí.

Viernes 10 en San Felipe.

CAMINO AL CONGRESO DE CATEQUESIS DE LA DIÓCESIS 2027

Bajo el lema “Con su voz en el corazón, anunciamos la esperanza”, invitamos a los catequistas de todas las áreas y agentes de pastoral, a participar de un encuentro de formación que se realizará el sábado 11 de julio en el Templo a las 14.30 horas. el mismo, estará a cargo del Padre Walter Benica de la Junta Diocesana de Catequesis.

PRESENTACIÓN MUSICAL

La Comisión de la Biblioteca Popular “José Manuel Estrada” y la Subsecretaría de Cultura y Educación invitan al concierto de música clásica, interpretado por el dúo Vieri de la ciudad de Santa Fe, a llevarse a cabo el domingo 12 de julio luego de la Misa en el Templo.

CAMPAÑA DE ALIMENTOS

Estamos realizando una colecta de alimentos no perecederos, para repartir entre las familias más necesitadas de nuestra Parroquia. Se pueden acercar las donaciones a Secretaría o bien entregar al celebrante luego de la Misa diaria.

COLECTA DE INVIERNO

Continuamos recibiendo en secretaría parroquial, ropa de invierno, calzados, frazadas, etc. para distribuir a las personas que necesiten de nuestra ayuda por medio de Cáritas. Quienes no tengan movilidad para traer deben contactarse para coordinar.

En el marco de los festejos en honor a Nuestra Señora de la Asunción, cuyo día es el 15 de agosto, se llevará a cabo una rifa. Pronto, saldrán a la venta los numeritos que tendrán un costo de $4.000.

Para los gastos de la fiesta se están juntando donaciones y para la rifa se están pidiendo obsequios, por lo que si algún feligrés quiere acercar su colaboración puede hacerlo en secretaría parroquial.