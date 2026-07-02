Villa Ocampo: La O.M.I.C. continúa atendiendo consultas y reclamos de consumidores

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) continúa brindando atención y asesoramiento gratuito en el Complejo ARNO, con el objetivo de acompañar a vecinos y vecinas en la defensa de sus derechos como consumidores y facilitar la resolución de conflictos con empresas prestadoras de servicios, comercios y entidades financieras.

La O.M.I.C. ofrece orientación y asistencia para realizar reclamos por una amplia variedad de situaciones vinculadas al consumo. Entre ellas, se encuentran los inconvenientes por la compra de productos con fallas o que no funcionan correctamente, el incumplimiento de garantías, problemas derivados de compras realizadas por internet, facturación incorrecta o cobros indebidos, descuentos desconocidos, conflictos con bancos, tarjetas de crédito y otras entidades financieras, así como también reclamos relacionados con seguros y planes de ahorro para la adquisición de vehículos.

Además, la oficina interviene en casos vinculados a servicios públicos y privados, como reclamos por la facturación de la EPE, inconvenientes con los servicios de luz, agua y gas, problemas con telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable, así como también en gestiones para la baja de servicios cuando las empresas no cumplen con las solicitudes de los usuarios.

Asimismo, la O.M.I.C. asesora a quienes hayan sufrido incumplimientos de promociones u ofertas, publicidad engañosa, cobros abusivos o la aplicación de cláusulas contractuales que resulten perjudiciales para los consumidores. También brinda acompañamiento en reclamos vinculados a viajes, turismo, transporte y otras situaciones contempladas por la Ley de Defensa del Consumidor.

La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 12:30 y de 17:00 a 19:00 horas, en el Complejo ARNO, ubicado en 25 de Mayo 1951. Para consultas o mayor información, los interesados también pueden comunicarse al 3482-618793.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a acercarse ante cualquier duda o inconveniente relacionado con una relación de consumo, recordando que el asesoramiento de la O.M.I.C. es gratuito y constituye una herramienta fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos de las y los consumidores.