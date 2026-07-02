Villa Ocampo: La Feria Ocampense se suma a la fiesta del Inter 2026

Artesanos y emprendedores locales ofrecerán sus productos del 10 al 12 de julio, acompañando una nueva edición del tradicional torneo internacional de vóley que se desarrolla en Villa Ocampo.

En el marco del 35° Campeonato Interprovincial y 28° Campeonato Internacional de Vóley – Copa Ciudad de Villa Ocampo, la Feria Ocampense formará parte de las actividades que acompañarán el evento deportivo más importante de la región, brindando un espacio para que artesanos y emprendedores locales puedan exhibir y comercializar sus producciones.

La feria se desarrollará desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio, a partir de las 9:00 horas y durante toda la jornada, en la Plaza San Martín, consolidándose como un punto de encuentro para vecinos, visitantes y delegaciones que llegarán a la ciudad.

Quienes recorran el paseo podrán encontrar una amplia variedad de propuestas, entre ellas artesanías, dulces caseros, plantas, juegos, productos regionales y numerosos emprendimientos que reflejan el talento y la creatividad de los productores locales.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la economía social y brindar mayor visibilidad a los emprendedores ocampenses, aprovechando el importante movimiento turístico y deportivo que genera el torneo internacional de vóley.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se continúa impulsando espacios que integran el deporte, la cultura y el desarrollo local, promoviendo oportunidades para que los emprendedores puedan crecer y mostrar el potencial productivo de la ciudad ante visitantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La invitación está abierta a toda la comunidad para recorrer la Feria Ocampense, acompañar a los emprendedores locales y disfrutar de una propuesta que forma parte de la gran fiesta del INTER 2026.