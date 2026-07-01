Conexión fluvial Bella Vista – Villa Ocampo: Giaccone destacó los avances de las obras

La secretaria de Región Centro e Integración Regional del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Claudia Giaccone, destacó los avances de las obras de infraestructura vinculadas al futuro cruce fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo, un proyecto estratégico que busca fortalecer la integración entre Corrientes y Santa Fe y potenciar el desarrollo económico y productivo de ambas regiones.

La funcionaria explicó que actualmente continúan los trabajos correspondientes a los puentes y accesos necesarios para llegar hasta el embarcadero desde donde operará el futuro servicio de cruce entre ambas localidades.

«Estamos muy cerca de terminar cuatro de los puentes previstos y el último demandará aproximadamente doce meses más de ejecución. Todo el conjunto de obras hasta la llegada al embarcadero podría estar finalizado en unos ocho meses», señaló.

Entre las tareas en ejecución se encuentran el alteo de caminos, obras hidráulicas, la construcción de accesos sobre distintos riachos y el acondicionamiento del embarcadero, infraestructura considerada fundamental para garantizar la logística y el movimiento del transporte pesado.

Según indicó Giaccone, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció recientemente que el objetivo es poner en funcionamiento el cruce durante marzo o abril del próximo año.

«Existe una fuerte decisión política para concretar este proyecto y avanzar con una integración histórica entre ambas provincias», afirmó.

La funcionaria remarcó además el trabajo conjunto iniciado por el entonces gobernador correntino Gustavo Valdés junto a Pullaro, quienes impulsaron la creación de una unidad ejecutiva biprovincial para llevar adelante la iniciativa, tarea que actualmente continúa la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés.

«Será la primera conexión fluvial permanente entre ambas provincias y creemos que quienes impulsan este proyecto quedarán en la historia por la magnitud de lo que representa para la región», sostuvo.

Giaccone destacó que el impacto del futuro enlace irá mucho más allá de la reducción de distancias y tiempos de traslado, ya que permitirá generar nuevas oportunidades comerciales, turísticas y logísticas para el norte santafesino y el oeste correntino.

«Cuando tomemos dimensión de lo que significará esta unión entre dos localidades, dos regiones y dos provincias, veremos el enorme potencial económico y productivo que se abrirá para toda la zona», expresó.

En ese sentido, consideró fundamental la participación del sector privado, las cámaras empresariales, los productores y el sector turístico, quienes serán los principales beneficiarios del nuevo corredor de integración regional.

«Las decisiones políticas deben ir acompañadas por el sector privado, que será quien aproveche y potencie todas las oportunidades que surgirán alrededor de esta conexión», afirmó.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que la consolidación del proyecto podría convertirse en el primer paso hacia una futura conexión física permanente entre ambas orillas del río Paraná.

gentileza: Braian Valverdi – radio bella vista