Villa Ocampo: Convocatoria a presentación de proyectos de talleres culturales

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo convoca a artistas, profesores, artesanos, profesionales, etc. a presentar proyectos de talleres de artes y oficios a dictarse este año en el ámbito de la Casa de la Cultura “Raúl Scalabrini Ortiz” , destinado a niños, jóvenes y adultos.

El objetivo es poder ofrecer a la comunidad propuestas innovadoras que fortalezcan el aprendizaje y difusión de actividades artísticas, y el emprededurismo de oficios afines.

Para mayor información y poder acceder al formulario de inscripción on-line, ingresar a las redes sociales del municipio. Plazo hasta el lunes 23 de febrero .

Consultas: 3482-588062 ó en la Casa de la Cultura , calle Tibaldo 1240.