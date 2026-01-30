Avanza la planificación de operativos para las ligas de fútbol del departamento General Obligado

Fue a través de una jornada de trabajo en la ciudad de Reconquista con el objetivo de coordinar y fortalecer los operativos de seguridad en los partidos de fútbol de las ligas, priorizando la prevención de hechos de violencia y el resguardo de los asistentes a los encuentros deportivos.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe avanza en la planificación de operativos para las ligas de fútbol del departamento General Obligado. Dicha planificación se llevó adelante a través de una reunión de trabajo, en la ciudad de Reconquista, con el objetivo de coordinar y fortalecer los operativos de seguridad en los partidos de fútbol de las ligas del departamento, priorizando la prevención de hechos de violencia y el resguardo de los asistentes a los encuentros deportivos.



Del encuentro participaron el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, autoridades de la Unidad Regional IX de Policía, y representantes de la Liga Ocampense y la Liga Reconquistense de Fútbol. La reunión se desarrolló en la sede de la Unidad Regional y se enmarcó en una agenda de diálogo permanente entre la Policía de la Provincia y los clubes de la región.



Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados a la planificación, revisión y optimización de los operativos policiales que se despliegan en cada partido, teniendo en cuenta las particularidades e idiosincrasia de cada liga y de los distintos escenarios deportivos. También, se puso a disposición de las autoridades deportivas el trabajo articulado que se realiza junto a la Policía de Santa Fe para garantizar el normal desarrollo de los encuentros.



En ese contexto, Peverengo explicó el funcionamiento de la delegación del derecho de admisión y “la importancia de su correcta aplicación como herramienta para prevenir situaciones de violencia en los estadios”, remarcando que “el eje del trabajo está puesto en el cuidado del hincha y de todas las personas que concurren a los eventos deportivos”.



Además, se informó a los representantes de las ligas la fecha límite establecida para la finalización de los distintos torneos que se encuentran en disputa, la cual será comunicada oficialmente a través de la Asociación Santafesina de Fútbol.



Finalmente, el encuentro permitió escuchar las necesidades y dificultades particulares de cada liga, reafirmando el compromiso del Ministerio de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto para que los partidos de fútbol se desarrollen con total normalidad y en un marco de seguridad para todos.