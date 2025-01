Pullaro se recuesta en su gestión para enfrentar la elección de convencionales reformadores

El dilema de Unidos: revalidar el título obtenido en el 2023 en las venideras elecciones a Convencionales Reformadores, en un escenario novedoso: la irrupción de La Libertad Avanza, que requerirá de un intenso trabajo pedagógico para explicarle al común de la gente “para que le servirá la reforma de la Constitución”, que no sea únicamente – como disparará arteramente la oposición – para conseguir la posibilidad de reelección del Gobernador.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Santa Fe inaugurará el domingo 13 de abril el calendario electoral nacional (Salta tendrá elecciones el 11 de mayo) con la histórica elección de Convencionales Reformadores (amén de las Paso distritales en municipios y comunas) donde el frente gobernante Unidos, con Maximiliano Pullaro como estandarte, pondrá sobre la mesa el 58% de los votos que la ciudadanía le prestó el 10 de setiembre del 2023; hace apenas 16 meses.

Dentro de tres meses habrá que elegir 69 personas, distribuidas en dos boletas sin Paso, que habrán de reformar la Constitución de la Provincia recién el año que viene, quizás para esta fecha. Una elección inédita para la población.

Naturalmente que este escenario de elección de Convencionales Reformadores es totalmente distinto al del 2023 donde se elegía Gobernador y todo eran expectativas y promesas; ahora Pullaro lleva un año gobernando, y sin caer en el extremismo de plebiscitar la gestión, si aparece liderando la lista de candidatos a convencionales, indudablemente su trabajo como Gobernador será sometido a examen por parte de los ciudadanos. Y si no fuera así, lo sería el accionar de su gobierno.

Por lo pronto, sin haber manifestado aún que será cabeza de grilla de Unidos (lo sabremos en 10 días), Maximiliano Pullaro sigue fortaleciendo los ejes de su gestión, por ejemplo con la reciente impronta que tomó trascendencia nacional, de proponerle a sus pares de la Región Centro un cónclave “de rompe y raja” (que se hizo en Rosario) para pedir la rebaja de retenciones a cereales, oleaginosas y subproductos, que un par de días después el gobierno nacional anunció. La “ruralidad” (pueblos y ciudades del interior) agradecida.

Tal como señaláramos, en esta compulsa 2025 a Convencionales Reformadores hay un factor político- electoral que no estaba presente en el 2023 cuando Unidos peleó por la gobernación: La Libertad Avanza y su marca de agua “anticasta” (¿no habrá que empezar a pensar si no resulta discriminatorio para el sistema político?), al que por lo visto le están prestando mucha atención en los tableros de dibujo de los armadores electorales, a quienes en no pocas ocasiones se los escucha hablar de armar listas “descastizadas” por temor, ¿exagerado? a la reacción social. Nada original: Carlos Menem “la vio” en los 90 con Reutemann, Palito Ortega, Scioli.

¿Milei viene por Santa Fe?

En redes sociales, hábitat donde retoza gozosamente la fauna libertaria, se está advirtiendo una creciente campaña, que de a poco se va nacionalizando, en contra del Gobernador Pullaro, que el gobierno provincial considera falaz y malintencionada, en torno de la presión fiscal.

¿Viene entonces Milei por el electorado que en el 2023 compartió con Pullaro en elecciones separadas?. En tal caso, ¿le alcanzaría a Unidos con exhibir la potente gestión de gobierno, sumada a la fortaleza territorial radical, el vasto desarrollo de sus aliados caso el socialismo, porque no el “antígeno PRO” que comparte votos directos, para detener a LLA?. ¿O se podría pensar en alguna otra variante?.

¿Podría Amalia Granata, en caso de participar tal como lo adelantó, transformarse en una aliada impensada de Unidos disputando electorado con La Libertad Avanza?. Al fin y al cabo los votos no tienen pichones y se distribuyen sobre un coeficiente de 100%; los que saquen unos, lógicamente no sacarán los otros, más allá que después compartan criterios en este caso durante la Convención Constituyente.

El viernes 7 de febrero se develarán las estrategias con el armado de listas. Después tallarán las encuestas. Y el 13 de abril hablará la ciudadanía.