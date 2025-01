2025: El año de Pullaro y Milei

Con distintos objetivos pero una misma motivación: seguir ejerciendo el poder, Javier Milei y Maximiliano Pullaro este año compartirán destinos en las urnas. El santafesino el 13 de abril. Milei recién en octubre. Uno de manera directa. El otro indirecta.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Los presidentes de la Nación tienen que revalidar sus gestiones cada dos años con la renovación por mitad de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación, y en menor medida la de Senadores.

En algunas ocasiones el resultado de esa elección supo marcarle el destino al oficialismo; en otras como a Mauricio Macri lo llevó a engaño, pues en el 2017 Cambiemos tuvo un clima electoral favorable, que posteriormente se transformó en derrota para el propio Mauricio Macri en su intento reeleccionista del 2019.

En cambio, para Alberto Fernández las elecciones intermedias del 2021 fueron un presagio de la derrota de Sergio Massa a manos de La Libertad Avanza en el 2023; tal como le sucedió a Cristina Fernández en las intermedias del 2013.

Este año se renovarán 127 (de las 257) bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y 24 (de las 72) en el Senado, de las cuales La Libertad Avanza pone en juego apenas ocho de sus 39 bancas en la Cámara de Diputados y ninguno de sus seis escaños en el Senado.

Cualquier resultado sería ganancia para Milei, ya que si La Libertad Avanza repite la misma cantidad de votos que obtuvo en la primera vuelta del 2023 (29,9%) sumaría 32 bancas y quedaría con un total de 71; y si se toman los datos del balotaje (55,6%) ganarían 50 bancas para llegar a un total de 89 escaños.

En el Senado los libertarios podrían ganar entre 8 y 14 bancas, por lo que arrancarían el 2026 con un bloque de entre 14 y 20 escaños.

Santa Fe tiene que renovar en este turno electoral nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, donde quienes más escaños ponen en juego son los de Juntos por el Cambio: cinco, de los cuales dos son radicales: Mario Barletta y Melina Giorgi, y tres del PRO: Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina y Gabriel Chumpitaz.

El peronismo plebiscitará las bancas de Roberto Mirabella, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli. Mientras que el socialismo la silla de Mónica Fein.

La Libertad Avanza tiene tres diputados nacionales por Santa Fe cuyas bancas no se tocarán, y como este año no se renuevan los senadores nacionales por nuestra Provincia – donde LLA no tiene representantes – tampoco tiene problemas en ese ámbito.

13 de abril: test match para Unidos

Las tempraneras elecciones del domingo 13 de abril de este año están cargadas de un insólito ingrediente que nunca se dio en la Provincia de Santa Fe: el Gobernador Maximiliano Pullaro pondrá en juego – a medio término como los presidentes de la Nación – el capital electoral conseguido en setiembre del 2023, encabezando la lista de candidatos de convencionales reformadores de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

De su performance electoral liderando la lista de 50 candidatos de Unidos, junto a los 19 postulantes “uninominales” (por Departamento) dependerá que la reformada Constitución le otorgue – o no – la chance de presentarse nuevamente como candidato al mismo cargo en el año 2027. No obtener más de 35 convencionales sobre los 69 a elegir, significaría que la oposición no solo le vede esa posibilidad al Gobernador, sino el destino de los otros 41 artículos que la Ley de Necesidad prevé reformar, entre los cuales NO está cambiar la actual composición bicameral de la legislatura, y otro no menos urticante aunque pase desapercibido: el religioso.

Pero además, aún en caso de ganar su categoría, Pullaro deberá observar cuantos votos del 1.031.964 obtenidos en el 2023 dejará en el camino, y lo más importante: quién o quienes lo recogerán: ¿La Libertad Avanza?, ¿Amalia Granata?. ¿Una – ¿improbable? – alianza entre los dos?.

Descartamos entre los posibles beneficiarios de la pérdida de votos de Unidos al peronismo, pues su actual estado de desmembramiento histórico con no menos de 4 listas para la elección de convencionales reformadores: una oficial, y por lo menos tres mas con peronistas de la talla del perottismo, El Evita y Marcelo Lewandowski jugando con sellos por fuera del Partido, lo transformará en poco menos que un ente electoral.

Milei y el debut anticipado de la marca

El Presidente Javier Milei pondrá en la góndola electoral el 13 de abril en Santa Fe su flamante marca La Libertad Avanza, no solo para las elecciones a convencionales reformadores, sino también – según lo anticipó su propia hermana Carina en esta capital el año pasado – en pueblos y ciudades de la Provincia, justo cuando no quiere elecciones PASO nacionales para jugarla recién sobre finales del año.

¿Y si no le va bien?

Sabido es que la intención de LLA es ir en octubre por las cinco bancas de diputados nacionales que pondrá en juego Juntos por el Cambio con el discurso presidencial de “asegurar”, y porque no rematar, los cambios conseguidos hasta ese momento. De tal manera, ¿incidiría en el electorado un posible resultado adverso para La Libertad Avanza en las “santafesinas” elecciones del 13 de abril y 29 de junio de cara a las nacionales de octubre?.

¿Qué pasará con los “Pelucas”?

La controversia desatada en estos momentos por los dirigentes radicales y del PRO que sostienen la necesidad de ir aliados con LLA en las elecciones nacionales “para terminar con el kirchnerismo” (Milei dixit), ¿podría tener alguna repercusión en las compulsas santafesinas, sobremanera en la lista de convencionales reformadores?. En principio, más allá de las exaltadas y rupturistas declaraciones de los diputados nacionales del PRO José Nuñez y Gabriel Chumpitaz (que no está afiliado al Partido), quienes afirman que hay que salirse de Unidos para jugar con LLA, la presidente del PRO Gisela Scaglia no tendría de qué preocuparse, toda vez que el resto de la tropa responde hoy día orgánicamente dentro de la alianza provincial Unidos.

En el radicalismo hasta el momento no se vislumbra que nadie vaya a sacar los pies del plato, aunque algunos quisieran ver la reacción de Carolina Losada ante un ofrecimiento – hoy hipotético – del segundo lugar en la lista de convencionales constituyentes.

Pullaro arrancó la campaña con eje en las retenciones

Mientras tanto, Maximiliano Pullaro ya le sacó punta al lápiz en sus mini vacaciones de principio de año en la costa atlántica, donde pergeñó junto a algunos de sus allegados debutar en la campaña con el campo – la ruralidad – de su lado, atacando las retenciones (o derechos de exportación) que hoy le carcomen al productor agropecuario casi toda la renta.

Una jugada a dos bandas: Javier Milei y Axel Kicillof, ya que Pullaro no solo protestó por la plata que le sacan al campo santafesino, sino que orientó su discrecional uso por parte del gobierno nacional hacia el “improductivo” AMBA (o conurbano bonaerense).

Mejor no le podía haber resultado a Pullaro la carambola, ya que salió a contestarle el PJ bonaerense cuyo titular es Máximo Kirchner, líder del sub sector político del peronismo al que el ministro de Gobierno Fabián Bastía acuso de “empobrecer al país durante 20 años”, además de “ponerle el pié encima a la producción”, rematando con “tener de rehenes con planes sociales a 13 de millones de personas en el conurbano”.

Bienvenidos al electoral 2025. Esto recién comienza.