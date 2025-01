Michlig: «El 2025 será el año de la reforma constitucional y la obra pública»

El legislador departamental dijo que era necesario de una vez por todas reformar una constitución que data del año 1962. «Piensen en todos los acontecimientos trascendentales que cambiaron el mundo, nuestras vidas, por eso Santa Fe se merece una Constitución moderna, la mejor del país», expresó.

Michlig dijo que no sabe si será candidato a convencional constituyente porque eso se definirá en el frente Unidos, «ya que no vamos a ir a ninguna interna. A mí me interesa seguir gestionando, por eso no puedo anticipar nada. Lo que si queremos en Unidos es que Maxi Pullaro encabece esa lista de 50 candidatos».

«Nosotros queremos ganar las elecciones porque queremos una Constitución moderna y que termina con privilegios». En ese sentido manifestó que «buscaremos poner topes a las reelecciones para todos los cargos, es decir un período, con posibilidad de una reelección y aclaro que yo fui varias veces reelecto porque así lo permite la actual Constitución», aclaró Michlig.

«Las Comunas dejarán de existir, todos serán municipios, con elecciones unificadas cada cuatro años. También queremos terminar con los fueros de los legisladores», destacó el Senador. Y agregó: «Vamos a extender a 10 meses el período de sesiones ordinarias, es decir que comiencen el 1º de marzo y no el 1º de mayo como ocurre actualmente».

Michlig defendió la bicameralidad porque es fundamental para que haya una representación de todos los departamentos. Puso como ejemplo que «actualmente de 50 diputados, 36 son de Rosario y Santa Fe; mirá si no estuviesen los senadores que representan a cada uno de los departamentos», remarcó.

«Necesitamos una Constitución que tenga vigencia para los próximos 30 años, por eso pretendemos que sea la más moderna».

Al hablar de la obra pública, Michlig, dijo: «En el 2024 se invirtieron 500 millones de dólares, mientras que el 2025 se triplicará a 1500 millones de dólares a partir de una gran administración del gobierno provincial». Puso como ejemplo que «los ahorros que se generaron en la compra de medicamentos, unos 45 mil millones, nos permitirán hacer el nuevo puente de Santa Fe – Santo Tomé.

«La reforma previsional permitirá ahorrar una suma de 170 mil millones. Una reforma que era absolutamente necesaria y justa para que los santafesinos dejen de soportar el deficit que generaban los empleados públicos, funcionarios y legisladores de la provincia», finalizó diciendo.

gentileza https://www.radiobelgranosuardi.com.ar/