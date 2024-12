Fuera de UxP: El diputado Mirabella anunció su salida y armará un monobloque

El diputado santafesino Roberto Mirabella anunció su decisión de abandonar el bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados, para conformar un nuevo espacio parlamentario denominado ”Defendamos Santa Fe”.

Con esta deserción, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja pierde un escaño, por lo que queda con 98 integrantes, lo que podría tener implicancias en la dinámica legislativa y en las negociaciones políticas dentro del Congreso. La creación de “Defendamos Santa Fe” también pone de manifiesto las tensiones internas en el peronismo y la creciente fragmentación política.

En un mensaje publicado en la red social X, Mirabella explicó que su decisión responde a profundas diferencias por las prioridades y los enfoques del bloque oficialista. “Hace unas horas envié al presidente del Bloque de Diputados de UxP, Germán Martínez, mi renuncia al bloque y la notificación de la creación de un nuevo bloque parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación”, escribió el legislador.

En su comunicado, el diputado señaló que las diferencias con el bloque han llegado a un punto crítico, especialmente en lo que respecta a la agenda política que -según su visión- está centrada en el conurbano bonaerense y en liderazgos que considera anclados en el pasado. “Las diferencias en las prioridades y visiones con mi actual bloque han llegado a un punto donde siento que, si continúo dentro del mismo, no cumpliría con el mandato que me otorgaron los santafesinos, que es la defensa de Santa Fe”, afirmó.

El legislador también expresó su rechazo a lo que denominó “obediencia partidaria” y subrayó que su oposición a Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, está basada en las necesidades del territorio que representa y no en las estrategias del PJ a nivel nacional. “Mi obediencia es con Santa Fe y esto me obliga a crear un nuevo espacio donde las prioridades de los santafesinos sean tratadas como esenciales y no como secundarias”, sostuvo.