Vera: Un bebé recién nacido fue asesinado a puñaladas

Se presentó en la medianoche de este lunes 16 de diciembre, en una Clínica de la ciudad de Vera, una mujer que había dado a luz recientemente con su bebé, al que asesinó.

Aunque reina el hermetismo en la fiscalía, se pudo saber que el bebé presentaba signos compatibles con violencia por lo que el fiscal de turno, Alejandro Rodríguez, ordenó la autopsia.

Preliminarmente, trascendió de fuentes judiciales que el recién nacido presentaba varias puñaladas en su cuerpito. algo que fue advertido por el médico de guardia; un total de 7 heridas punzocortantes que le significaron una muerte sangrienta y atroz.

En un primer momento no había sospechosos del macabro crimen, pero con el correr de las horas fue quedando claro que la mano asesina fue la de la joven madre de 24 años, que permanece internada en el sanatorio privado en calidad de detenida.

Parto inducido

Los abogados que tomaron la defensa de Jésica Anahí Fosatti confirmaron que se trató de “un parte casero. Se indujo el nacimiento porque estaba estudiando enfermería y cuando el chico nació, porque llevaba seis meses de gestación, o siete, cuando el chico nació lo mató a puñaladas”

Los doctores Sixto González y Agustín Bergel dijeron de antemano que “puede tratarse de una psicosis puerperal” en términos psiquiátricos, pero también sostuvieron que “para mí pudo haber habido un factor externo de un padre que no quiso tener el bebé y la amenazó”.

Los letrados argumentaron que “la chica quería tener la criatura, la ocultaba pero quería tenerla, de hecho llegó a siete meses, habiendo todos los medios para interrumpir un embarazo, hasta inclusive legal. Un factor externo hubo, pero también no descartemos que el padre haya sido alguien poderoso, que la ha amenazado o algo así, lo cual no le exime de nada a ella, pero se puede atenuar en algo su situación procesal”.

Conmoción

El caso conmocionó a Vera en la mañana de lunes. Las redes sociales se llenaron de indignación y reclamos de justicia por lo ocurrido. “Por Dios, tantas personas queriendo ser madres o padres… y estás personas hacen esto… pobre angelito”, posteó una mujer, a la que siguió otra: “Espero investiguen y lleguen al culpable, si no fue la madre que abra la boca y de nombres… y si fue ella que pague con todo”.

“Por Dios, pobre inocente, él no pidió para venir al mundo, esa no es madre, tiene que pudrirse en la cárcel esa no es madre en su conciencia va a tener lo que hizo con un inocente tan chiquito”, escribió una vecina verense. La siguió otra habitante de la ciudad: “Por Dios, qué mierda les pasa por Dios !!!”.

Entre los cientos de comentarios también se leyó: “Sin palabras, estoy destrozada, estas noticias te rompen el alma !!! Castrarla, por orden judicial”.

Imputativa

La audiencia imputativa para Jésica Fosatti tendría lugar en la jornada de este martes en los Tribunales de Vera, al igual que la de medida cautelar. El fiscal del caso indicó en la siesta de este lunes que “en principio, sí va a quedar detenida. Estamos recolectando evidencia al minuto. Se hizo la autopsia y en principio tenemos una muerte provocada, es decir, un homicidio. Sería un homicidio agravado por el vínculo. Acá sabemos que se trata de un fallecimiento de un bebé, presumiblemente hecho cometido por la mamá. Pero estamos investigando porque no sabemos si existió algún tercero que intervino o algo. Estamos en este momento trabajando en el lugar del hecho. Yo me voy a reunir con la policía y ahí puedo llegar a tener mejor información. Pero por el momento lo que tengo es que la autopsia revela que hay una muerte provocada por agresión”.

