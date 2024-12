Diputados aprobó por amplia mayoría los proyectos para tratar la reforma constitucional

La presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, encabezó el jueves 28 de noviembre la 16° sesión del período ordinario 142°. Se aprobaron 18 proyectos de ley: 5 con sanción definitiva y 13 con media sanción relacionados a seguridad ciudadana y rural, economía, entre otros.

La Cámara de Diputados votó un tratamiento preferencial para dentro de dos sesiones a los distintos proyectos que pretenden habilitar la necesidad de la reforma constitucional en la provincia. La preferencia fue avalada por 36 legisladores contra 11 que lo hicieron en contra.

Si bien Unidos pretendía tratar este viernes el proyecto, la decisión del bloque de Hacemos Santa Fe (perottismo) de ingresar una iniciativa propia para la discusión hizo que se postergara hasta la semana próxima la votación en el recinto donde todo parece indicar que estarán los 34 votos necesarios para avanzar en el tema. El entendimiento entre Unidos, Hacemos y la izquierda es discutir en la Comisión de Asuntos Constitucionales los nueve proyectos. Pablo Farías (PS), titular de la comisión, informó que se reunirán lunes en doble turno, martes y miércoles para intentar llegar a un texto consensuado.

Cuando Farías pidió una preferencia para dos sesiones quedó entendido que no será tratado este viernes en el cierre del Período Ordinario sino en la primera de Extraordinarias. El cronograma prevé que ese jueves 5 de diciembre la Cámara apruebe la reforma y el Senado -donde Unidos tiene los dos tercios necesarios- el viernes 6.

En el medio, el Poder Ejecutivo deberá habilitar los nueve proyectos de reforma para el ciclo de Extraordinarias así como el Presupuesto y la Ley Tributaria 2025 que formarán parte de la agenda de diciembre.

Emiliano Peralta (Somos Vida) pidió una votación nominal para definir si tenía o no preferencia la reforma constitucional y entonces aparecieron juntos los votos de Unidos, Hacemos Santa Fe y el Frente Amplio por la Soberanía aunque Carlos del Frade anticipó que votará en contra la reforma. Del lado del rechazo estuvieron los diputados de Somos Vida más los bloques unipersonales de Natalia Armas Bellavi y de Juan Domingo Argañaraz más los justicialistas Alejandra Rodenas, Miguel Rabbia y Verónica Baró Graf.

El acuerdo

La necesidad de la reforma requiere 34 votos y todo parece indicar que si acuerdan el texto habría 36 o 37 votos el próximo jueves. Antes del inicio de la sesión, el socialista Joaquín Blanco y el radical José Corral hablaron de un acuerdo con el bloque de Hacemos Santa Fe para intentar llevar un texto al recinto el jueves venidero. La titular del bloque justicialista, Celia Arena, hizo lo propio al finalizar la sesión.

Precisamente Arena admitió que el actual gobernador juró por una Constitución que no tiene reelección «pero la reelección no puede ser el motivo que limite la discusión de fondo de una institucionalidad acorde al siglo XXI y acorde a lo que es la provincia de Santa Fe en el concierto nacional».

La justicialista destacó que hay muchas cosas para discutir para incluir en la reforma. «Queríamos que desde el oficialismo se nos garantice la posibilidad de tener un debate abierto y que no haya un proyecto cerrado, que tengamos que decir sí o no. Dijimos no discutirlo en dos días en Ordinarias, empecemos a dar este debate por eso presentamos el proyecto que tiene cuestiones, para nosotros, de fondo». La ex ministra señaló que ahora la situación es diferente a la planteada en el comunicado del lunes por el Partido Justicialista. «Hay tiempo para dar la discusión porque son más los puntos de unión que de desunión en los diferentes proyectos» agregó.