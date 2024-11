El mercado sigue la épica alcista

Estamos ante una probable toma de ganancias, pero la tendencia del mercado sigue siendo alcista, YPF es la estrella, pero hay más perlitas a seguir.

Informes de Salvador Di Stefano

El mercado de capitales ha mostrado un comportamiento diverso en los últimos días. En materia de bonos todo parece indicar que luego de la fuerte suba que se produjo en noviembre, sobrevino una toma de ganancias. Cuando Javier Milei asumió la presidencia el riesgo país se ubicaba en 1.923 puntos, esta semana toco un mínimo de 720 puntos, y reboto a la zona de 745 puntos. No parece dramático, pero daría la sensación de que los títulos se apunaron por tremenda suba, y vendrá una toma de ganancias que dejara espacio para un recorrido alcista para el mes de diciembre. Hasta ahora el riesgo país cayo el 61,3%, una baja épica.

No debemos descartar nubarrones políticos que hacen mella en la cotización de los bonos, la negociación del presupuesto en el congreso, y la posibilidad de que la oposición limite el uso de los decretos de necesidad y urgencia también ponen paños fríos sobre el clima alcista en la plaza local.

Desde el exterior, no esta claro si la Reserva Federal seguirá bajando la tasa de corto plazo que en la última reunión de ubico en el 4,5% anual. El viernes último la tasa de retorno de la letra soberana de Estados Unidos a corto plazo cotizaba a 4,49% anual, mientras que el bono a 10 años lo hacia a 4,41% anual. No parecería que se viene una nueva baja de tasas en la reunión del 17/18 de diciembre próximo.

En el plano local las tasas siguen bajando, una letra de capitalización con vencimiento a 180 días tiene un rendimiento del 2,7% mensual, mientras que la lecap con vencimiento al 30 de setiembre del año 2025 rinde el 2,48% mensual. El bono Boncap que es como una lecap, pero a un plazo mayor a un año, con vencimiento en diciembre 2025 rinde el 2,5% mensual. Hay bancos que ofrecen tasas de plazo fijo más elevadas que las Lecap, el que busca encuentra.

Debemos recordar que el 25 de mayo del año 2025 es el último plazo para presentar las listas de candidatos, el 3 de agosto se realizaron las elecciones PASO, y el 26 de octubre las elecciones generales. Como podemos apreciar los bonos soberanos y letras no muestran un aumento del riesgo país de cara a estas elecciones, casi que el mercado te esta diciendo que el gobierno tiene buenas chances electorales.

El bono con mayor emisión de la deuda argentina es el que vence en el año 2035, se emitieron bonos por U$S 39.579 millones, con sus dos versiones, la domestica AL35 y la que se rige por ley extranjera AG35, este título hoy tiene una tasa de retorno del 11,5% anual. Un bono de Estados Unidos a 10 años rinde el 4,41% anual, la brecha de tasas en este plazo se ubica en el 7,09% anual. Creemos que estos bonos deberían acercarse aún más, no descartamos que en un futuro los AL35 tengan una brecha del 3,5% con los bonos americanos, esto implica que el AL35 podría tener una tasa de retorno del 7,91% anual, esto implicaría que el AL35 que hoy vale U$S 66,66, pueda llegar a valer U$S 82,50, esto implica que tiene un potencial de crecimiento del 23,8% en dólares.

La suba de los bonos hizo que las acciones mostraran un comportamiento muy alcista, hay que destacar la evolución de YPF que en la exterior cotiza a U$S 40 superando el máximo del año 2014. La capitalización bursátil de YPF se ubica en U$S 15.740 millones, la empresa brasilera Petrobras vale U$S 55.440 millones, claramente YPF tiene potencial para seguir subiendo, máxime cuando se ha volcado a la explotación de petróleo y gas no convencional. Cuando asumió Javier Milei la acción valía U$S 7,5, hoy U$S 40 subió el 433%, es una máquina de dejar dinero en el bolsillo de quienes la compraron.

Otra acción que tuvo un gran recorrido es Vista, la empresa logro un nuevo máximo en el exterior cotizando en U$S 56,5, su valor en bolsa es de U$S 5.380 millones, es mucho más chica que YPF, pero con gran potencial para generar utilidades. La suba del petróleo a U$S 71,2 la favorece, ya que la empresa solo se dedica al oro negro, no a gas. Cuando asumió Javier Milei la empresa valía U$S 30, hoy vale U$S 56,5 lo que implica un incremento del 88,3%

Conclusiones

. – El mercado de acciones y bonos tuvo una suba épica, difícil de volver a repetirse en la magnitud de los porcentajes actuales. Sin embargo, hay espacio para que siga en tendencia alcista, para que ello suceda es necesario que el mercado tenga algunas tomas de ganancias que son necesarias para digerir subas, y capturar más volumen de dinero para convalidar precios más elevados.

. – Los bonos argentinos seguirán siendo una muy buena opción, pero seguimos recomendando vender los bonos cortos para potenciar utilidades con bonos de más largo plazo.

. – En materia de acciones, las energéticas y bancarias son nuestras preferidas, pero hay empresas de menor volumen que no pueden dejar de tenerse en cuenta. Por ejemplo, Matba Rofex acaba de fusionarse con el MAE para poner en marcha el mercado de futuros y opciones más importante de argentina que se llamara A3. Por otro lado, Matba Rofex que vale en bolsa $ 2.550 por acción pagara un dividendo extraordinario de U$S 0,19, eso representa un dividendo del 8,0% sobre el valor de la acción, cosas que no pensábamos que iban a suceder en el mercado argentino.

. – No hay que temerles a las tomas de ganancias, son muy saludables para seguir creciendo, por otro lado, en diciembre hay vencimiento de los mercados de futuros en Argentina y en Estados Unidos, que las acciones corrijan no quiere decir que el rally épico de la bolsa argentina termino, quiere decir que se agacha para tomar más fuerza.