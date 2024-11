Las Toscas: «Preparados para retomar la tarea”, dijo Alan Leiser

En el salón comedor de la empresa de Curtiembre “ARLEI” de la ciudad de Las Toscas, el licenciado Alan Leiser y su hermana Viviana Leiser; acompañados del gerente general de dicha empresa, ingeniero Gastón Gibaut; el gerente de mantenimiento de la industria, ingeniero Fernando Cremona; el secretario General de Stic, Alejandro Delssín; el gremialista Daniel Ortega; el gerente de RRII, Daniel Hellmann, dieron una conferencia de prensa.

El inicio de la misma fue para el saludo a todos los presentes; entre ellos, el ministro de trabajo y seguridad social de la provincia, Roald “Coco” Bascolo y la diputada “Charo” Mancini.

Alan Leiser dijo: “Más allá del mal momento que estamos viviendo, estoy orgulloso del personal de la empresa que fueron verdaderos gladiadores para parar el fuego que consumía una parte importante de la empresa».

«Si bien, todo lo que pasó está a la vista, NO soy perito, ni nada que se parezca, por lo tanto, hasta NO tener el informe completo de la pericia que van a realizar los bomberos zapadores de la policía provincial con asiento en la ciudad de Vera, que ya están llegando a la empresa, NO podemos adelantar nada», acotó.

Y agregó: «Sí es muy grande el daño material que causó».