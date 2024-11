Las Toscas: Productor afectado por una estafa masiva

Jorge Casali, productor de Las Toscas, se vio afectado por lo que describe como una estafa masiva, en la cual están involucrados productores de varias localidades santafesinas como Las Toscas, Reconquista, Villa Ocampo y también del Chaco.

Casali explicó que él y otros contratistas, encargados de realizar servicios de cosecha y siembra, fueron contratados por la empresa Balsuar SRL para trabajar en un lote de aproximadamente 1000 hectáreas, ubicado sobre la ruta 13, al oeste de Reconquista. En total, siete productores fueron convocados para realizar el servicio de cosecha en junio de este año.

Según relató Casali, Balsuar SRL, una empresa grande y de amplia trayectoria en el sector agrícola, les entregó un primer pago en efectivo y varios cheques con fechas de cobro entre agosto y septiembre. Sin embargo, cuando los productores intentaron cobrar los cheques, estos fueron rechazados sistemáticamente, generando pérdidas millonarias. «Fuimos a cobrar y nos dieron cheques por un total de 24 millones de pesos, de los cuales solo dos millones nos pagaron en efectivo. Los cheques empezaron a rebotar, y así nos vimos atrapados en una trampa», expresó Casali.

El alcance de la crisis financiera de Balsuar SRL es alarmante. Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hasta el 27 de septiembre, la empresa registraba un total de 13.857 millones de pesos en cheques rechazados, habiendo emitido 1.329 cheques de los cuales solo logró recuperar un 3,5%.

Al 7 de noviembre, el monto acumulado de cheques rechazados por Balsuar y sus empresas satélites asciende a 18.884 millones de pesos, cerca de 16 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Estas empresas, entre las que se encuentran Fresuar SRL y Gem Combustible, también enfrentan problemas financieros graves, acumulando deudas incobrables y operaciones en mora.

Casali denuncia que, además de no recibir los pagos por su trabajo, los productores afectados deben asumir el costo del IVA correspondiente a las facturas emitidas, generando una carga adicional. «Nos pagaban con cheques girados y endosados a empresas satélites creadas por ellos mismos, que ahora no tienen activos para responder. Si reclamamos, tenemos que hacerlo contra testaferros que prácticamente no tienen nada a su nombre», detalló el productor.

La situación de Balsuar SRL y sus empresas vinculadas ha generado una crisis financiera con consecuencias extendidas, afectando tanto a productores agrícolas como a contratistas de otras áreas. A esta crítica situación se suman rumores sobre un incendio en las instalaciones de la empresa, cuya causa aún está siendo investigada y que algunos especulan podría estar relacionado con las cuantiosas deudas impagas.

Este complejo panorama deja a más de 22 contratistas de algodón, así como otros productores de granos como sorgo y maíz, en una situación crítica, con pocas opciones para recuperar el dinero que les adeudan. «Nos encontramos en una situación de total indefensión; el monto que hemos perdido es altísimo, y los responsables ya han vendido todo lo que podían», concluyó Casali.

gentileza radio amanecer