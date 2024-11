Una hora extra en escuelas primarias para fortalecer la alfabetización

Desde este mes de noviembre, las escuelas primarias de Reconquista y la Región II de Educación sumarán una hora adicional de clase destinada a reforzar la alfabetización de aquellos estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje.

Sergio García, referente de la Región II de Educación, explicó que esta medida busca aumentar de 4 horas y 15 minutos a 5 horas el tiempo de permanencia en la escuela, concentrándose en la lectura, la escritura y las matemáticas.

La iniciativa está orientada especialmente a alumnos con trayectorias escolares frágiles, aquellos que, debido a inasistencias o dificultades de aprendizaje, no lograron consolidar los contenidos y habilidades esenciales.

Durante este período de transición, la hora extra no será obligatoria para todos; los estudiantes con buen desempeño podrán optar por no asistir, y no se les computará inasistencia.

Esta extensión horaria, anunciada por el gobierno provincial, comenzará como un refuerzo opcional para evitar inconvenientes en la organización familiar. A partir del próximo año, será incorporada al calendario escolar y se tornará obligatoria para todos los alumnos.

Con esta medida, el gobierno busca asegurar que todos los estudiantes logren una base sólida en los conocimientos fundamentales, promoviendo una educación más inclusiva y efectiva en la provincia.