El ICAP brindó una capacitación a concejos y comunas de la región

Este lunes, en el SUM de la Biblioteca Popular José Manuel Estrada, el Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Provincia, concretó una jornada de capacitación en gestión y técnica legislativa, destinada Concejos y Comunas.

Participaron Concejales de Avellaneda, Villa Ocampo, Florencia y Las Toscas, además de algunos miembros de comisiones comunales.

«Estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad de traer a nuestra Ciudad y a nuestra Región, una actividad que nos parece muy importante para empezar a perfeccionar y mejorar la práctica legislativa, que parece fácil pero no lo es tanto y que con los elementos adecuados se simplifica mucho», comentó en la apertura Iván Sánchez .

«Le agradezco a la Presidenta de la Biblioteca, Neli Rosa, por haber permitido que esta jornada se desarrolle aquí, también a la Diputada Charo Mancini que acompaño esta gestión y a Clara García, la Presidenta de la Cámara de Diputados, que permitió que esto se concrete. También estoy muy agradecido al Instituto de Capacitación Parlamentaria que nos acerca a Silvina Correa y a Bibiana Guster con la posibilidad de capacitarnos», Finalizó Iván.

La Presidenta de la Biblioteca destacó la participación de Concejales de diferentes localidades y el interés y ocupación de los mismo por capacitarse, algo que termina siendo muy beneficioso para sus sociedades.

Bibiana Guster, Directora de Capacitación Parlamentaria y Silvina Correa, Directora de Técnica Legislativa, fueron las funcionarias que llevaron adelante la capacitación. Guster indicó que «el ICAP tiene dos ejes de acción. Uno es la capacitación, lo que tiene que ver con el personal y las autoridades de la Cámara, y el otro eje es el tema de acercar a distintas instituciones de la sociedad; y lo hacemos a través de dos programas. Uno es el programa, Diputados por un Día, y el otro programa es éste: acercarnos a los concejos y a las comisiones comunales para un poco trabajar en la técnica legislativa».

«Agradecemos a la Cámara de Diputados y Diputadas, a su presidenta Clara García, y a la secretaria parlamentaria María Paula Salari por permitirnos estar aquí hoy en esta jornada y poder también traer no únicamente a la gente de Las Toscas esta capacitación, sino también a las distintas localidades de la Región», acotó Sanchez.

Correa, en tanto, planteó: «Nuestra labor es dar talleres y potenciar las habilidades y sapiencias de cada uno, que todos las tenemos, y siempre pensar que estamos al servicio de la comunidad y tendemos al bien común. Así que nuestros textos son perfectibles, no son perfectos, y en eso trabajamos y nos abocamos para que todo salga lo más perfecto posible y la sociedad tenga un pasar un buen pasar, es decir, que uno de los principios del gobierno, que es la gobernabilidad de la sociedad, se pueda plasmar con este granito de arena que damos nosotros, que es la redacción de los textos, para que sean aplicables en territorio».

«Tenemos que realizar textos armónicos con la legislación vigente, sostuvo después, muchas veces se nos escapan detalles que hacen que los textos que emanan o del Poder Ejecutivo Municipal o del Poder Ejecutivo Provincial no adviertan que determinados temas no pueden ser aplicables en territorio, o porque están en contra de la ley vigente o porque no había que adherir o porque son textos confusos, donde no hay un lenguaje claro y conciso… Entonces ahí está nuestra labor, para que toda la sociedad, tanto el abogado como el contador, el arquitecto y el ama de casa comprenda qué se dice en estos textos y así saber cabalmente que sus derechos están protegidos y cómo actuar ante una vulneración de ellos… La capacitación es uno de los principios de la Organización Mundial de Trabajo, de la OIT, uno de los deberes de los empleadores, tanto privados como públicos, deben capacitar a su personal, así que estamos cumplimentando con estas disposiciones internacionales», finalizó diciendo.