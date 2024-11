Villa Ocampo: Bomberos Vóley super campeón

Este fin de semana, en los estadios de Bomberos Voluntarios y Virgen Niña, se jugaron los partidos de la Asociación de Vóley del Norte Santafesino, Torneos de Inferiores «Alexis Daniel Nocenti».

La Fase Final, jugada el domingo 3 de Noviembre, terminaron siendo los resultados, los siguientes:

BOMBEROS CAMPEON EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

– Categoría Sub 18 Femenina

– Categoría Sub 16 Femenina

– Categoría Sub 14 Femenina

– Categoría Sub 12 Femenina

– Categoría Sub 18 Masculino

Felicitaciones y a seguir por la senda del triunfo.