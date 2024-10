Ordenamiento Territorial: Planificar desde Reconquista hasta Florencia

El Ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa fe, Enrique Estévez, encabezó este jueves la presentación en Reconquista de la segunda Fase del Programa Planificar Santa fe, a través del cual se sientan las bases para el Ordenamiento Territorial de municipios y comunas del corredor Reconquista – Florencia y área de influencia.

El objetivo de la implementación de esta nueva instancia – continuidad del diagnóstico concretado en el 2023- es desarrollar y fortalecer las capacidades de comunas y municipios del corredor por medio del asesoramiento, la formación y la provisión de herramientas específicas para la generación y gestión de Planes de Ordenamiento Ambiental del Territorio (POAT). Con una implementación de seis meses a partir de ahora, esta segunda etapa se apoya en el diagnóstico arrojado por aquella primera fase. El programa cuenta – como en su primera etapa- con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones y pone la ejecución en manos del equipo local del Instituto de Desarrollo Territorial de UTN Facultad Regional Reconquista.

El ministro Enrique Estévez celebró el encuentro, y enfatizó las razones. Puso en valor que se trata de un programa iniciado en la gestión anterior. “Hay una continuidad, y no es menor…. Cuando la planificación es de una comunidad entera, trasciende miradas políticas y gobiernos. Para nosotros retomar este programa y darle continuidad en el lugar en el que comenzó es muy importante.”

Intendentes y presidentes de comuna del departamento Gral. Obligado, funcionarios provinciales, autoridades y equipos técnicos del Instituto de Desarrollo Territorial de UTN fueron parte del encuentro concretado en el auditorio de la UTN Facultad Regional Reconquista.

Asi mismo, Estévez recató la articulación ministerial plasmada en el Programa a través del CIOT (Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial) que permite mirar de forma integral y buscar soluciones conjuntas a problemas complejos. Trajo el ejemplo los sectores de Ambiente y producción, como son dos caras de una misma moneda. “Somos aliados y tenemos que caminar juntos. Este tiempo nos obliga a planificar de manera conjunta para que la decisión que tomamos hoy tenga sentido y pueda rendir frutos a futuro.

Finalmente, y a modo de síntesis, enfatizó en que “Un Plan de ordenamiento nos resuelve conflictos y nos permite no perder el tiempo”. Aseguró que muchos de los conflictos en ambiente no existirían con un Plan de ordenamiento. “Por otra parte, a quien gobierna le permite agilidad en la toma de decisiones, decisiones que no son de su antojo, sino que fueron legitimadas por la comunidad, con parámetros medibles y una lógica determinada.”

Por su parte, el Secretario de Municipios y Comunas Horacio Ciancio se refirió a los puntos políticos del Programa y recapituló los ejes establecidos por el Gobernador Pullaro: La capacitación de los gobiernos locales; la desburocratización en trámites y gestiones; el Ordenamiento Territorial; y la consolidación de las Áreas Metropolitanas. “Tenemos que comprender que este es el camino que el gobierno provincial ha decidido recorrer (….) En un futuro no muy lejano, para poder pedir financiamiento a la provincia, las comunas y municipios deberán contar con sus planes de ordenamiento territorial” enfatizó.

Por su parte, el Director de Ordenamiento Territorial de la provincia, Arq. Pablo Barese se refirió al POAT como instrumento de gestión a largo plazo. “Nos permite generar previsibilidad y evitar consecuencias negativas de decisiones aisladas. A partir del mismo podemos tomar decisiones planificadas y construir una agenda de proyectos a largo plazo”. A su vez, adelantó la pronta ejecución del Planificar en el departamento Gral. López, tomando la experiencia piloto del Corredor Reconquista – Florencia.

Sobre el rol de la Universidad en el Programa, Brian Moschen, Decano de UTN, puso a disposición “El compromiso – y la obligación – de la universidad al actuar como enlace entre los distintos actores de la región para lograr acciones que mejoren la calidad de vida de nuestra gente”.

Bases y antecedentes del Planificar

Siempre bajo el paraguas institucional del Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial (CIOT), el Planificar Santa Fe comienza a desplegarse como caso piloto en 2023, en una primera fase que permitió diagnosticar en cada localidad sus pasivos ambientales, potencialidades de los territorios y sus instituciones, agenda de proyectos posibles, falencias y necesidades de sus organismos de gobierno, sectores productivos, educativos, culturales y organizaciones intermedias.

Conceptualmente, el Ordenamiento Territorial se constituye como un conjunto de acciones que administran las relaciones de poder de un sitio, orientando y regulando la organización del espacio, en un contexto geográfico y cultural particular, en la búsqueda de un desarrollo socioeconómico que contemple las necesidades e intereses de sus habitantes y las potencialidades de su territorio en armonía con el medio ambiente.

Esto supone analizar historia, potencial, debilidades y fortalezas de una localidad, a partir de la participación ciudadana, el análisis documental de normativas existentes y faltantes, la entrevista a informantes clave y la ponderación de proyectos viables para delinear acciones que permitan llegar a un Modelo Territorial Deseado. Con la impronta de gestión 2024, el mismo incluye este año ejes como el riesgo hídrico, la movilidad urbana sostenible, el arbolado público y la disposición final de Residuos Sólidos Urbanos.

Así presentado en la mañana de ayer en el auditorio de UTN, comienzan ya a correr los seis meses de implementación de esta segunda etapa, a cuyo sin se espera contar con las bases del Ordenamiento Ambiental del Territorio en las 23 localidad del Departamento Gral. Obligado.