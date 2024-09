Unidos traza la hoja de ruta hasta fin de año

El frente gobernante Unidos para Cambiar Santa Fe cerró filas con el gobierno de Maximiliano Pullaro y trazó la hoja de ruta de aquí hasta fin de año: reforma de la Constitución y “modernización de la justicia” (ergo: recambio en la Corte Suprema).

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Un par de horas después de apersonarse junto a su Ministro de Gobierno Fabián Bastía al bloque de diputados socialistas para reconocerles el gesto de haber resistido estoicamente el feroz embate interno y externo para que no se sancionara la Ley de Reforma y Emergencia Previsional, el Gobernador Pullaro, junto a su Vicegobernadora Gisela Scaglia compartió en la casa radical el pleno de los 10 Partidos que conforman Unidos, quienes le hicieron saber que el Frente gobernante está más “Unidos” que nunca detrás de su gestión.

En esa reunión se definieron los 90 días políticos restantes hasta fin de año.

Cortesanos en la mira

Fue el propio anfitrión Felipe Michlig quien dijera más tarde que “se reconoció por parte del Ejecutivo la tarea de la Legislatura, y se intercambiaron ideas para una nueva hoja de ruta en políticas legislativas y de gobierno, tomando como bisagra la reforma previsional», revelando que de manera simultánea se está trabajando en lo que el gobierno acuña como “proceso de cambio, modernización y agilización” de la justicia a través de la renovación de casi todos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que por ahora son seis (la idea es agregar uno más, por ley, los más pronto posible).

Mientras tanto, los jueces supremos Mario Netri y María Angélica Gastaldi ya anunciaron sus dimisiones en noviembre de este año y abril del año que viene respectivamente. Y se cree que no tardarán en comunicar la misma determinación Roberto Falistocco y Eduardo Spuller, todos ellos excedidos del límite jubilatorio de 75 años.

Daniel Erbetta, con 71 años aún está distante del retiro, y el actual presidente Rafael Gutiérrez con 77 años seguramente estará esperando que sus colegas junto con el propio gobierno muevan las piezas para decidirse. Entre el “Rafa” Gutiérrez y el gobierno a esta altura ya se advierte un encono rayano en lo personal, mientras en los meandros judiciales y políticos hay avidez por el desenlace de esa disputa palaciega.

Obstinado, el ministro mas político de la Corte aún sospechando que ya debe estar en borrador un pedido de juicio político (por su intervención y supuesto manifiesto poder de lobby en la causa Vicentín) pide más cartas al tallador. ¿Apostará hasta el final o se retirará del juego antes?.

Reforma controvertida

Felipe Michlig corrió el velo del tiempo para la sanción de la Ley de Necesidad de la reforma de la Constitución provincial: “antes de que terminen las sesiones ordinarias” señaló, lo que es lo mismo decir antes de fin de año, ya que las sesiones ordinarias que constitucionalmente culminan en noviembre siempre se prorrogan hasta fin de diciembre, sobre todo para aprobar la Ley de Presupuesto.

“Hoy el escenario ha cambiado y no sé si así sale la reforma constitucional” advirtió Marcos Corach, delfín de Omar Perotti, después de lo sucedido con el tratamiento de la reforma previsional.

Michlig jugó hábilmente con la semántica política cuando se le preguntó si la reforma constitucional debería contemplar la reelección del Gobernador (en ejercicio) respondiendo que “el Gobernador no busca eso”. ¿Y si la Convención Constituyente – suponiendo que tenga mayoría el actual oficialismo, porque la oposición ya dijo que no quiere saber nada con la posibilidad de reelección de Pullaro- decide incluirlo mediante una cláusula transitoria?. Sería entonces el propio Gobernador el que debería decidir si aceptase o no presentarse para un nuevo mandato.

Dos artículos de la actual Constitución según pudimos intuir escudriñando opiniones en el arco oficialista no serían negociables en la futura reforma: la bicameralidad y los 28 diputados para quien ganare la categoría. Todo lo demás formará parte de los entremeses y laberintos de las negociaciones políticas dentro de Unidos.

Ahora bien: ¿Cómo encarar el proceso electoral de los 69 Convencionales Constituyentes con el sistema D´Hondt?. ¿Y si la oposición, aún desperdigada, obtuviera la mayoría?. Para evitar esa posibilidad, en el tablero de dibujo se esboza elegir 50 convencionales por distrito único y 19 por departamentos. O tres convencionales por departamentos (dos por mayoría y uno por minoría) y los trece restantes por distrito único.

Y el otro interrogante: ¿podría haber PASO también para elegir convencionales constituyentes, cuya boleta en ese caso iría conjuntamente en la misma elección distrital de intendentes (20), comisiones comunales (300) y concejales (65)?.

El “Factor Granata”

Amalia Granata decidió ocupar el centro de la escena política después que la reforma previsional la encumbrara – mediáticamente y en el microclima político – como la principal opositora al gobierno provincial, consiguiendo inclusive que la jueza María Romina Kilgelmann a cargo del Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial – 10ª Nominación de los Tribunales Santafesinos, hiciera lugar a una demanda ordinaria de inconstitucionalidad de la Ley Nº 14.283, corriendo traslado a la Provincia de Santa Fe por el plazo de tres días para que conteste, bajo apercibimiento de declaración de rebeldía.

La discusión por la Ley de Necesidad de la Reforma Constitucional la pondría de nuevo en los primeros planos jugando el juego que por sus orígenes mejor domina: la comunicación.

Presupuesto 2025: Pullaro “sorprendido”

«Nos desorientó un poco el presidente Milei con el presupuesto nacional 2025», reconoció el Gobernador Pullaro, quien se vio sorprendido por los parámetros macroeconómicos planteados por el Jefe de Estado, sobre todo la inflación anualizada del 18%, que según el Ministro de Economía Pablo Olivares implicaría una tasa de inflación mensual promedio del 1,4%, “cuando estamos viendo desde hace algunos meses que le está costando que la inflación baje por debajo del 3%”, puntualizó.

El Presidente Javier Milei además de una inflación para el 2025 del 18%, estima un crecimiento del 5% del PBI y un dólar a 1.207 pesos, que colige Olivares “si el gobierno nacional logra el éxito de mantener una inflación del 18% y la inflación internacional sigue su curso, no sería preocupante el dólar que se estima”.

De todos modos, eso no desviará los objetivos del gobierno: seguir invirtiendo en obra pública (solo nueve iniciativas nacionales están contempladas para Santa Fe en el presupuesto nacional 2025 contó el Ministro Lisandro Enrico), apalancar la producción y dar respuesta a las necesidades sociales (que no son pocas) con una dialéctica política que ya comenzó a hacer ruido en las usinas partidarias nacionales, donde se lo observa demasiado metamorfoseado con el discurso mileísta: “el camino no es el populismo, no es gastar más de lo que se tiene; el camino es el trabajo” pronuncia el santafesino, quien además se reúne -y lidera- con los gobernadores del Litoral (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa) la creación de la Región Litoral.

Además Pullaro anunció que enviará al parlamento la adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) que significaría aceptar todos los compromisos que la ley nacional pone en cabeza de las provincias, esencialmente que no se les aumentará impuestos. De manera paralela la cartera del Ministro Gustavo Puccini aporta ideas para la nueva Ley Pyme (un especie de RIGI para ese sector) que discutirá el Congreso.

Sobre el RIGI, el Ministro de Economía de la Nación Luis Caputo contó a un grupo reducido de grandes empresarios reunidos en la Bolsa de Comercio de Rosario que viene muy bien, con anuncios de inversión por 50.000 mil millones de dólares, y que con las reglas del blanqueo el que no lo hace es porque no está haciendo bien los números.

Todo ello en medio de la “disonancia cognitiva” con la que el Presidente Milei vuelve loco a todo el arco político.