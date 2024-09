Villa Ocampo vivió este fin de semana el torneo de vóley sub 11-13 y 16 en la capital del vóley juvenil

La ciudad recibió la visita de 72 equipos de otras ciudades de las provincias de Santa Fe, Formosa, Jujuy, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Misiones, Tucumán y Santiago del Estero. Además, de los equipos de Perú; siendo un total de 88 equipos, entre los locales.

Desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de septiembre, se jugaron diversos partidos en ramas masculinas y femeninas de las categorías Sub 11, sub 13 y sub 16 en las canchas de Bomberos Voluntarios, Complejo UPAC “Santísima Virgen Niña”, Club Huracán, Complejo Educativo “General Manuel Obligado” y Escuela EFA N° 8212.

El intendente Cristian Marega, acompañado de las responsables del área de Deportes, Nair Debárbora y Milena Copetti; y de Seguridad e Inspectoría, Miguel Magaz; junto a los organizadores del evento, sub comisión de Bomberos Vóley hicieron entrega de los premios a los correspondientes ganadores de las Copas de Oro, Plata y Bronce.

GANADORES:

SUB 11 FEMENINO

Copa de Oro

1° Molivoleibol de Perú

2° Bomberos A

3° Independencia Stars de Formosa

Copa de Plata

1° Virgen Niña

2° Regatas de Resistencia

3° Bomberos B

SUB 13 FEMENINO

Copa de Oro

1° Huracán Las Breñas

2° Italiana A de Charata

3° Regatas A de Resistencia

Copa de Plata

1° Cidef de Jujuy

2° Palo Santo de Formosa

3° Italiana B de Charata

SUB 16 FEMENINO

Copa de Oro

1° Clorinda Voley de Formosa

2° Brujas B de Misiones

3° Bomberos

Copa de Plata

1° Tucumán de Gimnasia A

2° Virgen Niña

3° Sol de América de Formosa

Copa de Bronce

1° Regatas B de Resistencia

2° Centro Estrada de Bella Vista

3° Club Córdoba de Corrientes

SUB 13 MASCULINO

Copa de Oro

1° Villa Dora de Santa Fe

2° Virgen Niña

3° CIDEF de Jujuy

Copa de Plata

1° Regatas de Resistencia

2° Lomas de Bs As

3° Bomberos B

SUB 16 MASCULINO

Copa de Oro

1° Bomberos

2° Lomas de Bs As

3° CIDEF de Jujuy

Copa de Plata

1° Centro Estrada de Bella Vista

2° CEF 1 de Sgo. del Estero

3° CEF 3 San Martin Chaco

Copa de Bronce

1° Argentino de Lanteri

2° Fundación Corrientes