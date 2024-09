“Cada uno sabe las batallas que da”, fue la respuesta de un encumbrado funcionario del gabinete de Pullaro por la ausencia de ATE y UPCN en las protestas gremiales en contra de la reforma previsional: “la reforma a sus bases solo le afectan en los descuentos adicionales, y deja afuera al 80% de los pasivos del aporte solidario”. Pullaro recibió en Casa de Gobierno a su casi coetáneo generacional Presidente de Paraguay Santiago Peña. Clima de época.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

De la misma manera en que a Moisés no le fue permitido entrar a la Tierra Prometida, quizás a Javier Milei (estudioso de la ley de los judíos) tampoco se le conceda lo que presupone sería la dicha de disfrutar con un segundo mandato de los beneficios de semejante sacrificio al que está llevando al pueblo argentino en este cambio de época que lo tiene como protagonista histórico.

A todo esto, la oposición peronista se recuesta en la añoranza de un tiempo que no volverá: el del populismo, cuya semilla que resembró Cristina Fernández está detalladamente descripta por Carlos Pagni en el capítulo “la década ganada para los Kirchner” de su libro El Nudo.

Es probable que Maximiliano Pullaro no quiera ser candidato a Presidente en el 2027. O si. Por las dudas buscará el reaseguro de la posibilidad de la reelección en la futura reforma constitucional que comenzará una vez promulgada la reforma previsional.

El radicalismo no tiene exponente nacional a la vista con probado ejemplo de gestión. Menos aún el peronismo. El PRO a la vez que libra su batalla interna con La Libertad Avanza que es definitivamente un aquelarre, muestra a sus estilizados (también intelectualmente) gobernadores Rogelio Frigerio y Nacho Torres.

“Santa Fe será el tractor del crecimiento de Argentina” instala Pullaro como marca de gobierno que a manera de ejemplo práctico buscó mostrar al país con el reciente mega evento Santa Fe Business Forum, llevado a cabo en una pacificada Rosario (cómo bien hizo notar el presidente de la UCR Felipe Michlig) apalancándose oportunamente de manera “liberkeynesiana” del retiro del “Estado presente” que como dogma anarco capitalista propugna el Presidente Milei.

Lo que deje de hacer Nación se reclamará enfáticamente – a sabiendas que no habrá ningún resultado concreto – mientras se suple con iniciativa propia (obra pública, créditos hipotecarios, subsidios a sectores productivos) y paralelamente se modifican anacrónicas estructuras de la vieja nomenclatura burocrática, como en la Caja de Jubilaciones de la Provincia en pos de un nuevo Estado que está alumbrando que supone, de la mano de la tecnología cambios estructurales, filosóficos; en definitiva tan profundos como quiso la sociedad que hace un año votó masivamente a Pullaro y Milei, quienes superaron el millón de votos en territorio santafesino, para que emerjan nuevos paradigmas en la relación del Estado con la comunidad.

Sospechamos que los sindicatos de la administración central (básicamente UPCN) lo “están viendo”, mientras que otras organizaciones gremiales (caso AMSAFE, UDA, pareciera que ya no tanto SADOP) se aferran a consignas políticas decimonónicas que la dinámica de los tiempos y la propia sociedad están reformateando.

Segundo semestre: Corte Suprema de Justicia y reforma de la Constitución

Cuatro de los seis Ministros de la Corte Suprema de Justicia se prestaron a la mise en scène del Gobernador Pullaro de concederles una audiencia ¡un domingo a las siete y media de la mañana! para hablar de lo que se podría haber discurrido el lunes a la misma hora: demoras en la cobertura de vacantes, el avance del trámite para la firma de decretos vinculados a cuestiones de gestión, y la continuidad de las partidas para sostener las obras de infraestructura que están en marcha.

La primera jugada pública del cambio de aire que el gobierno espera de la Corte ya se hizo: Pullaro movió las blancas. Aunque las negras también juegan. En la Casa Gris esperan que la partida no dure más allá de la primavera.

Uno de los que más resiste el jaque mate es Rafael Gutiérrez, no se sabe si porque no la ve venir (cosa que no creemos) o elucubra alguna negociación a cambio de su dimisión. De los restantes cortesanos, Mario Netri anunció su retiro por razones de salud para fines de octubre; mientras que María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco y Eduardo Spuller no creemos que a esta altura de su vida política (en el caso de Falistocco y Gastaldi la tuvieron en el peronismo como funcionario y legisladora) y profesional, tengan ganas ni fuerzas para lidiar con el eficaz aparato político comunicacional del gobierno. El restante, Daniel Erbetta, quedará entrampado en el pedido de juicio político – con serias causales para que prospere – que acaba de iniciarle el diputado radical Fabián Palo Oliver.

De ahora en más

La semana pasada una apetitosa cena en el “chalet de Amenábar” congregó a los máximos dirigentes de Unidos, quienes coincidieron en que las reformas estructurales que se llevarán a cabo este año marcarán el destino de la Provincia para las próximas décadas: leyes de narcomenudeo, seguridad y penitenciaria, reformas en la caja jubilaciones, reforma de la Constitución y recambio de la Corte Suprema de Justicia.

Bernabé Lorio, docente de la unidad académica y miembro de Bitcoin Argentina dijo en un evento sobre Bitcoin y Criptomoneda organizado la semana pasada por la UNL: “la criptoeconomía es equivalente a lo que fue internet cuando nació; dentro de poco no vamos a poder entender como no estaba antes”.

Los mismo pasa con los cambios que la sociedad reclama de la política y la relación Estado – comunidad.

Clima de época.