Villa Ocampo: Visita del ministro de obras públicas de la provincia

El ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico visitó la ciudad de Villa Ocampo, recorriendo y viendo en persona todas las obras que se están llevando adelante bajo los diferentes programas de la provincia.

Dicha visita se concretó este martes 20 de agosto, en horas de la mañana, visitando los avances del hospital Samco; las 15 viviendas que comenzaron hace unos días; el puente sobre el paraná miní, camino a Puerto Ocampo; la plaza San Martín, donde se está poniendo en valor la misma.

El intendente, Cristian Marega agradeció la visita: «Al ministro, como así tambien a quienes lo acompañaron, como ser el senador provincial, Orfilio Marcon; el diputado, Dionisio Scarpin y todo su equipo que han venido a recorrer las obras que tenemos en marcha en nuestra ciudad y hoy estamos parados acá, en una de las obras más importantes que estamos llevando adelante, como es la remodelación de la plaza San Martín».

Seguidamente, en rueda de prensa en la misma Plaza San Martín, el ministro Enrico, se explayó sobre su presencia en la ciudad.

«Un gusto estar acá en Villa Ocampo con el intendente y junto al senador Marcon y el diputado Scarpin, vamos a recorrer una de las ciudades que más obra pública tiene hoy en la provincia Santa Fe», comenzó diciendo.

«Arrancamos por aquí, por esta emblemática plaza San Martín, que va a quedar muy linda, luego vamos a recorrer también la obra del puente sobre el Paraná Mini; vamos a estar también yendo al Hospital; recorriendo el lugar donde están emplazadas las viviendas y también la Municipalidad presentó proyectos para ampliaciones de servicios sanitarios, de agua y cloacas, además de que el ministerio de educación tiene muy avanzado – no corresponde a mi ministerio, pero a la gestión provincial – la construcción de aulas en la ciudaad, así que bueno, una recorrida y después seguiremos a otras localidades», expresó el mandatario.

Con respecto a la pregunta sobre el porcentaje que se encuentra la construcción del puente sobre el Paraná Miní, Enrico dijo: «El primer tramo de la obra del puente ya tienen un 85% de avance y estamos gestionando la ampliación del proyecto para el puente El Pindó; y seguir trabajando para esta obra en Villa Ocampo, que les quiero decir que el gobernador la tiene muy presente, que la mencionamos en toda la provincia, que es una inversión y una esperanza que tenemos todos los Santafecinos de tener una gran conexión con con el puente de Puerto Ocampo y con la vecina ciudad correntina de Bella Vista».

«Estamos avanzando con muchas obras para el norte de la provincia, estamos viendo la tercera vía de comunicación entre Avellaneda y Reconquista, la pavimentación con Moussy, en fin, muchas obras en lo que atañe a la provincia de Santa Fe», acotó.

Con respecto a las rutas nacionales, fue muy directo el ministro cuando dijo: «Preocupación, cansancio, astío con la falta de obra en rutas nacionales, especialmente sobre la ruta 11. Este jueves, viajo por novena vez a Buenos Aires y hasta que no nos pongan las máquinas de nuevo a trabajar, no vamos a dejar de ir, porque la obra de reparación de un tramo de ruta 11, que es muy importante se vio paralizada esta semana, con la suspensión de 18 operarios, porque no cobra los certificados de obra realizados».

Y agregó: «2.800 km. tenemos en Santa Fe de rutas nacionales, donde algunas están en estado muy muy malo, como las 11; la 33, la 178, tema que no nos corresponde como provincia, pero si nos ocupa porque somos santafesinos y acá, que es lo más importante, lo que la gente más reclama, es el estado de las rutas, la gente se va a matar por esquivar pozos y no tenemos un gobierno nacional que no tiene capacidad operativa ni para cortar el pasto, o sea, para mantener lo mínimo, entonces la provincia administrada como venimos haciendo, siempre tendra obra pública pero necesitamos que el gobierno nacional haga su parte, y entendemos que esto no es culpa del gobierno actual, sino una crisis de falta de infraestructura vial que viene de años de demagogia, de qué no quiero cobrar un peaje para quedar bien con la gente, pero que al final teníamos a la gente haciendo viajes en rutas que son un desastre».

«Estamos y hemos asumidos para resolver, no para quejarnos, pero digo, ya es hora de qué al menos haya un plan de inversión y si no pueden reparar las rutas, si no tienen capacidad, si no tienen plata, si el presidente no quiere hacer obra pública, el gobierno de Santa Fe no tiene ningún problema en tomar las rutas nacionales para mantenerla, repararla con sistema de concesión», comentó seriamente el ministro de Obras Públicas de la provincia.

«Si no hay un plan, un programa de mantenimiento para las rutas nacionales, Santa Fe está dispuesta a tomar esas rutas y dejarlas como corresponde, para que la gente viaje mejor», finalizó diciendo.