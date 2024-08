Las Toscas: Carolina Losada se reunió con Leandro Chamorro

En horas del mediodía de este viernes 09 de agosto de 2024, el intendente de la ciudad de Las Toscas, Leandro Chamorro junto a todos los integrantes del gabinete municipal, recibieron en su oficina de trabajo a la senadora nacional Carolina Losada.

La legisladora, llegó acompañada por el diputado provincial, Dionisio Scarpín quienes comenzaron su recorrida a media mañana en la ciudad de Florencia, donde también tomaron contacto con dirigentes y militantes de la ciudad fronteriza.

Losada, estuvo muy distendida y agradeció al intendente Chamorro por la cálida recepción en una jornada soleada pero bastante fría; la reunión fue abierta en un ámbito participativo, donde comenzó hablando el diputado Dionisio Scarpín, haciendo referencia de la visita que Losada hizo a Las Toscas en la campaña proselitista en junio del año 2023, donde la legisladora competía en las elecciones primerias con el actual mandatario provincial.

Luego de darles la bienvenida, Leandro agradeció la visita y le manifestó; “En nombre del pueblo de la ciudad de Las Toscas, querida correligionaria, senadora nacional Carolina Losada, me tomo el atrevimiento de solicitarles que tenga la deferencia de gestionarnos a nivel nacional, los fondos necesarios para una obra muy importante que desde hace varios años, lo soñamos, lo proyectamos, elevamos la petición ante el superior gobierno de la provincia de Santa Fe y fue aceptado, como lo es el parque industrial de nuestra ciudad, que además concentra a varias localidades aledañas, pero faltan los fondos; en abril de 2024, hace poco más de 100 días, el costo total de la obra superaba los mil millones de pesos; pero aclaro que nosotros necesitamos fondos NO reintegrables, ya que NO estamos en condiciones de recibir préstamos, debido a que NO podemos firmar un compromiso de devolución en las circunstancias que atraviesa el país y no estamos viviendo en una isla”; aclaró Chamorro.

La senadora Losada le contestó que encantada de llevar adelante esa gestión y más aun sabiendo que el parque industrial genera mucha mano de obra, “Ni bien obtenga la concreción de la reunión con las autoridades nacionales que corresponda, te aviso Leandro y vamos juntos a solicitar esos fondos; pero contá conmigo, que soy insistidora y siempre voy en búsqueda de lograr los objetivos, por lo tanto, si comienzo con esta gestión, perseguiré el éxito como resultado de la misma”.

Luego de la reunión, todos los presentes emprendieron una recorrida por la ciudad y visitaron el predio de más de 26 hectáreas destinados al parque industrial, ubicado en la calle 101 entre 124 y 132 de la ciudad, a escasos 500 metros al oeste de la paralizada planta industrial del ingenio azucarero.